Una moza descubrió la infidelidad de un cliente y lo mandó al frente: “Estoy harta de esto”

Una joven reveló que mientras trabajaba en un bar un cliente le dejó su número de teléfono justo cuando él estaba en una cita con su novia. Su relato de la insólita situación se hizo viral en las redes sociales y generó debate entre los usuarios.

La protagonista de este viral es Jody Tavares. Esta joven, oriunda de Texas, Estados Unidos, contó una anécdota de algo “desagradable” que le sucedió mientras estaba trabajando como mesera en la famosa cadena de restaurantes Hooters.

Según explicó Jody, estaba en su jornada laboral cuando le tocó presenciar la infidelidad de un cliente. La chica señaló que el hombre había ido al establecimiento con su pareja y eso no le impidió llevar a cabo sus acciones. Es por eso que ella pretendía advertir a la muchacha que estaba siendo engañada, detalla Crónica.

“Si tú y tu novio vinieron a comer al Hooters del centro de Dallas y me tocó ser su camarera: no sé cómo carajo tu pareja logró hacer esto. Pero lo voy a exponer”, comenzó su relato la joven, quien compartió la grabación en su cuenta de TikTok (@jodylynntavares).

Y agregó: “Cuando él me entregó la propina en la mano, también me dio un pedazo de papel. Luego de que ustedes dos se marcharan del establecimiento, descubrí que en el papel se hallaba escrito su número”.

La trabajadora reconoció que la clienta no se levantó en ningún momento de la mesa y que el sujeto aún así se las ingenió para escribir su número en el papelito y dárselo. “Nunca vi que tú te pararas. No sé cómo hizo él para que no te dieras cuenta”, remarcó.

Esta situación le generó indignación y para repudiar ese intento de infidelidad decidió dar su número de teléfono en las redes sociales. Sobre todo porque seguramente ese cliente lo hizo en otras ocasiones y le ha funcionado. “Estoy harta de que estos hombres tengan estas actitudes de mie... Especialmente cuando tú estabas ahí con él. Porque yo no creo que fueses la madre”, finalizó la camarera.

El vídeo se ha viralizado rápidamente en la plataforma y en otras redes sociales. Hasta el momento cuenta con más de 1.8 millones de visualizaciones, más de 207 mil me gusta y cerca de 3 mil comentarios de usuarios, que en su mayoría la felicitaron por “hacer justicia”, con el cliente infiel.

Unas horas después de se haga viral la publicación, la moza comentó que el “infiel” se contactó con ella y le dio una excusa que ella no le creyó. “Actualización: me dijo que ella era su hermana”, indicó Jody. En tanto, muchos internautas pusieron en duda la palabra del sujeto y otro lo respaldaron indicando que han paso una situación “similar”.