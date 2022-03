Una mexicana con 14 hijos será la primera mujer hispana ejecutada en Texas

Una ciudadana mexicana y madre de 14 hijos será la primera mujer ejecutada en Texas. Melissa Lucio fue sentenciada a muerte hace 14 años por el asesinato de la menor de sus hijos.

Según informó el portal de Televisa, en febrero del 2007 Melissa y su esposo, Robert Antonio Álvarez, estaban preparando una mudanza hacia el sur de Texas cuando Mariah, de dos años, cayó por las escaleras.

La defensa de la mujer alegó que la menor tenía una leve discapacidad. Sus pies estaban girados hacia un lado, por lo que era propensa a tropezarse y había tenido varias caídas.

La menor no recibió atención médica de inmediato ya que sus padres no pensaron que sufriera heridas graves. Sin embargo, dos días después Mariah no respondía y fue trasladada a un hospital donde la declararon muerta.

Juicio y condena a muerte

Durante el juicio, los fiscales dijeron que Lucio había abusado físicamente de su hija. Además, afirmaron que la menor tenía moretones en el cuerpo, signos de una lesión en la cabeza y un brazo roto sin tratar.

La mujer se declaró inocente y su entorno cree que fue condenada con pruebas médicas falsas y que la Policía le obligó a confesar el delito.

Pese a los esfuerzos de la defensa por demostrar la inocencia de la madre de 14 niños. Lucio recibió la pena de muerte y el próximo 27 de abril será ejecutada por inyección letal.

“La muerte de Mariah fue una tragedia, no un asesinato”, dijo la abogada de Lucio, Vanessa Potkin del Innocence Project. “Sería un mensaje absolutamente devastador si esta ejecución siguiera adelante”, agregó. “Enviaría un mensaje de que la inocencia no importa”, concluyó.