Una maestra acosó a su alumno de 15 años, fue condenada y asegura que no se arrepiente de lo sucedido

Una docente de 24 años fue condenada por mantener una relación con uno de sus alumnos. Ellen Cadman-Smith estaba casada y mantenía una relación con el adolescente de 15 años cuando fue descubierta por la madre del joven. Por el delito, la joven fue juzgada por un tribunal del Reino Unido.

Cadman-Smith impartía clases a jóvenes de 14 y 15 años en una escuela secundaria. De acuerdo con lo revelado por el medio británico The Sun, la docente mantenía una relación amorosa con su alumno cuando se descubrió un chat de Facebook en el que la mujer le habría enviado más de 3.000 mensajes.

En ellos, la pedagoga le confesaba al joven que estaba “loca por él”, que pensaba en él “sin parar” y que creía estar enamorándose del menor. El alumno la escondía entre sus contactos como “E”. Su madre fue quien encontró el intercambio de textos y al leer que en un mensaje la docente escribió: “no puedo tenerte y sabes por qué”, decidió tomar acciones legales.

El caso fue llevado a juicio por un tribunal de Sandown (Isla de Wight), lugar de residencia de Cadman-Smith. De acuerdo con el portal LBC, al sufrir de “ansiedad extrema” y otros problemas psicológicos, la docente fue sometida a un “juicio de emisión” por no ser considerada mentalmente apta.

"Nunca habrá una disculpa, no estoy arrepentida" le aseguró Cadman-Smith a medios locales. Foto: Facebook.

Durante el juicio se reveló que la mujer de 24 años y el joven de 15 se reunían en un vehículo, que asistieron juntos a restaurantes de comida rápida y que, en efecto, la docente mantuvo relaciones sexuales con el menor. Además, encontraron otros mensajes en los que la acusada admitía estar “medio desnuda mientras le enviaba mensajes”.

En tanto, la jueza Susan Evans dictaminó que Cadman-Smith no podría utilizar las redes sociales para contactar a menores de 16 años que no fueran parte de su familia inmediata. En adición, la joven tenía prohibido borrar su historial de búsquedas y trabajar con niños.

También fue incluida en el Registro de Delincuentes Sexuales del Reino Unido durante cinco años. La magistrada declaró que “está claro que hubo actividad sexual entre ellos. Ella estaba en una posición de responsabilidad. Fue un abuso de confianza. Claramente sabía que estaba mal hacer lo que estaba haciendo. Fue un gran error”,

Por su parte, cuando fue confrontada por diversos medios a la salida de su hogar, Cadman-Smith no mostró arrepentimiento. La joven incluso miró a su esposo, Dean May, y precisó: “nunca habrá una disculpa, no estoy arrepentida”.