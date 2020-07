Una joven madre que tenía coronavirus falleció al dar a luz a gemelos

Una joven madre que acababa de dar a luz a gemelos falleció tras una serie de complicaciones que se dieron en el parto, situación agravada por el cuadro de coronavirus que padecía la mujer.

La mujer tenía coronavirus y, según los médicos que la asistieron en el parto, las complicaciones se debieron al Covid-19. Fotos The Sun.

El penoso hecho ocurrió en San Pablo, Brasil. La víctima se llamaba Larissa Blanco y desde el 12 de junio tenía diagnóstico positivo en Covid-19 luego de padecer síntomas severos, sumado a un embarazo muy avanzado de gemelos.

El pasado 26 fue trasladada de urgencia a una clínica donde fue internada y dio a luz a los bebés. Su pareja, Diego Rodrigues, relató que durante la cirugía Larissa vio esa carita maravillosa. Estaba realmente emocionada, ese era su sueño”.

Tras una complicación inicial, Larissa dio a luz al segundo. Diego acompañó a los profesionales para realizar los primeros estudios a las criaturas, cuando los médicos le informaron que su mujer había sufrido una hemorragia y necesitaba de forma inmediata una transfusión de sangre porque “no estaba logrando salir adelante”.

Sin embargo la joven madre no soportó la situación y murió en el quirófano. “El médico dijo que debido al Covid-19 su cuerpo no pudo soportarlo. Estoy angustiado, no puedo sacarla de mi cabeza. Dios le permitió dejar dos angelitos para que yo los cuide y me den fuerzas”, relató Diego.