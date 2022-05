Una joven celebró su propia “esterilización” y generó un debate en las redes sociales

Una modelo de 25 años, que decidió someterse a una operación para no tener hijos, generó un importante debate en las redes sociales. La mujer celebró su “esterilización” y pidió ser respetada.

Abby Ramsay vive en Los Ángeles, California. Luego de varias citas al médico, la joven contó a través de Instagram que se ligaría las trompas de Falopio.

“Quienes me conocen saben que decidí vivir la vida libre de niños desde que tenía al menos 16 años. Cuando cumplí 19 decidí comenzar a buscar la esterilización permanente”, escribió.

“La primera obstetra a la que le mencioné esto me dijo que necesitaba terapia […] y me dijo que no lo discutiría conmigo. Otra básicamente culpó de todos mis problemas a las hormonas […]. Otro dijo que nadie debería someterse a una cirugía que no necesita”, contó.

Los profesionales se negaban a hacer el procedimiento porque consideraban que era demasiado joven y porque no había ninguna condición médica que requiriera dicha intervención.

Una joven celebró su propia “esterilización”

“Me infantilizaron y no me escucharon ni me tomaron en serio. Me dijeron que era demasiado joven para tomar una decisión tan permanente y luego me dijeron que debería tener un bebé al mismo tiempo, como si eso fuera menos permanente”, afirmó Ramsay.

Finalmente en diciembre del 2021 la modelo dio con un médico que accedió a practicarle la cirugía y en febrero de este año Abby se ligó la trompas.

“Conozco mi cuerpo y sé lo que es correcto para mí, y quiero agradecer a mis médicos por reconocerlo y trabajar con mis necesidades. Necesitamos más médicos así”, señaló.

La historia de Ramsay se volvió viral en redes sociales y generó un importante debate. Muchos usuarios, principalmente mujeres, defendieron la postura de la joven y otros menospreciaron sus argumentos y alegaron que ella podría arrepentirse en el futuro.