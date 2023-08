Una fotógrafa argentina perdió parte del brazo derecho durante un accidente en Brasil: su familia pide ayuda

Un grave accidente ocurrió en Arraial do Cabo, en la Região dos Lagos, dentro del estado de Río de Janeiro (Brasil), cuando una fotógrafa de Mar del Plata perdió la mano y el antebrazo después de caer al mar y ser lesionada por una hélice de un barco.

Brenda Gisel González tiene 30 años, vive en Brasil hace casi 10 años y tiene una hija de cinco años. Su hermano mellizo desde España inició una campaña para poder ayudarla con los gastos médicos y el proceso de recuperación. Según contó, fue sometida a dos intervenciones quirúrgicas y le espera una larga recuperación.

Braian, su hermano, contó al medio Canal 8 de Mar del Plata que el accidente ocurrió mientras la joven estaba en un barco, aunque las circunstancias del hecho no están claras: “Algunos dicen que vino una ola y ella por proteger a un niño cayó, pero no se sabe bien”, explicó.

A Brenda la hélice de la embarcación le golpeó el brazo derecho provocándole graves heridas. Inmediatamente, la joven fue trasladada al Hospital General de Arraial do Cabo, donde debido a la herida tuvieron que amputarle la mano y parte del brazo.

Brenda González tomaba fotos durante sus viajes en barco y el brazo que perdió era el hábil, por lo que, según contó su hermano, significa un fuerte golpe para su vida: “Le queda un buen tiempo en la clínica. Si bien la situación de riesgo ya pasó, tiene por delante cubrir los gastos de los próximos meses y la prótesis. Ella es una trabajadora independiente y con una nena de 5 años la situación se le va a hacer difícil”.

Su mamá viajó desde Mar del Plata hasta Brasil para acompañar a su hija en esta trágica situación: “Esperamos que se reponga pronto y que salga adelante”, comentó Braian al sitio 0223 de Mar del Plata.

Además, la pareja de Brenda contó en una publicación en las redes: “Bren, la mamá de mi hija, sufrió un terrible accidente en Arraial do Cabo y perdió parte del brazo derecho. Estamos haciendo una vaquita para ayudar en costos de recuperación y en todo lo que sea necesario para que no le falte nada, ya que no sabemos por cuánto tiempo no podrá trabajar”.

El mensaje de su pareja en las redes sociales. Su familia inició una colecta para ayudarla en los gastos médicos.

Sus palabras continúan: “Realmente estamos todavía sorprendidos por todo lo que pasó pero de pie y luchando por Cali y porque Bren está viva. Ella tiene muchas ganas de vivir y ver crecer a su hija”.

Cómo ayudar a Brenda González:

Mediante la plataforma brasileña Vakinha su familia inició una colecta en la que se puede donar desde cualquier parte del mundo. Hasta el momento recolectaron 40.000 reales de un total de 50.000. Además, se puede aportar a través de una cuenta de una familiar en Argentina. Alias: Todos.por.bren. Caja de ahorros a nombre de Virginia Natalia Dimanche.

