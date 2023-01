Video: polémica en Francia por una famosa youtuber de 23 años que anunció que solicitará la eutanasia

Una youtuber de 23 años anunació que ha iniciado los trámites para recibir un suicidio asistido en Belgica. La joven padece trastorno de identidad disociativa y trastorno de la atención.

La decisión de Olympe tomó por sorpresa a los 250 mil seguidores de la joven y además reflotó el debate sobre el suicidio asistido y la eutanasia.

A través de un video compartido en sus redes sociales, Olympe contó que los médicos ya están estudiando su caso y de aprobarse su pedido se llevaría a cabo en el último trimestre de este año.

En los últimos años Olympe ha compartido con su comunidad detalles de su vida y de su salud. La joven ha contado que de pequeña fue abandonada por su familia y que durante su infancia pasó por unas 20 familias de acogida, que también acabaron abandonandola.

Los motivos de Olympe para pedir un suicidio asistido

Olympe padece de trastorno de identidad disociativo (TID), una patología mental que se caracteriza por la existencia de dos o más identidades y trastorno de atención (TDAH).

Según informó el diario La Vanguardia, debido a sus problemas de salud mental, la joven ha desarrollado 15 personalidades. Esta situación ya habría desbordado a la joven y según ella misma ha expresado, ya se siente “muy cansada”.

“Como todo ser humano tengo mis límites y esos límites han sido llevados durante años hasta el extremo. No puedo pasar por más pruebas. He recibido mensajes de personas que me dicen que menudo ejemplo doy a los jóvenes, pero no puedo vivir para los demás y hacer las cosas en función de los demás”, dijo.

“Es mi vida y es una decisión difícil que he tenido que tomar”, agregó Olympe. Por último, la joven remarcó que no se trata de una decisión impulsiva, sino que lo ha “meditado mucho”.