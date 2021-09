Una cineasta afgana que escapó de los talibanes en Kabul exhibirá su experiencia en la pantalla grande

Luego de vivir 40 horas en Kabul y haber podido escapar del país junto a su familia, la famosa cineasta afgana Sahraa Karimi anunció que dirigirá una película en la que muestra su historia reciente.

A través del The Hollywood Reporter, la realizadora declaró que su intención es “mostrarle al mundo que era un día normal, hasta que todo colapsó”. El título del film será “Flight from Kabul” (Vuelo desde Kabul).

“En las noticias, las personas solo vieron el panorama desde lejos, de la multitud, pero en esas horas ocurrieron muchas historias individuales” comentó Karimi quien destaca que experimentó y vio impactantes historias.

En 2019, Sahraa Karimi recibió el premio de la sección Horizontes en el Festival de Cine de Venecia por la presentación de “Hava, Maryam, Ayesha”. En esa ocasión trabajó en coproducción con Katayoon Shahabi, quien también la acompañará en su nuevo proyecto.

La directora, cuando escapó de Kabul, fue ayudada por Wanda Adamik Hrycova, la presidenta de la Academia de Cine y Televisión de Eslovaquia, por lo que también formará parte de la grabación.

En una entrevista a medios locales confesó: “Fue muy difícil, y todavía lo es, recordar lo que sucedió. La semana pasada me senté, me miré al espejo y me pregunte ‘¿vas a estar triste el resto de tu vida’?. Esta es la realidad, tengo este trauma y la única forma de procesarlo, al menos por un tiempo, es escribir y convertirlo en película”.

Además de su trabajo particular, Karimi es la primera presidenta de la Organización Afgana de Cine. El pasado sábado, en el panel del Festival de Venecia, comentó que es importante que la cinematografía internacional sirva para mostrar la cantidad de artistas que actualmente viven bajo el régimen talibán.

Sobre este último tema comentó “Tenemos talento, trabajamos mucho y tenemos historias para contarle al mundo. Podemos ser parte de esta comunidad global y siempre lo intentamos”.