Un sacerdote renunció tras ser acusado de usar la aplicación de citas Grindr y frecuentar bares gay

Un sacerdote renunció a su puesto luego de que un sitio de noticias publicara que usaba regularmente la aplicación de citas Grindr y asistía habitualmente a bares gay. Se trata del ahora ex monseñor Jeffrey Burrill, el principal administrador de la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. (USCCB).

Las acusaciones fueron presentadas por el portal The Pillar, que alega haber accedido a los datos del teléfono celular del sacerdote, donde afirma haber encontrado evidencia de su actividad en foros gay.

“Según los registros disponibles comercialmente de datos de señales de aplicaciones obtenidos por The Pillar, un dispositivo móvil correlacionado con Burrill emitió señales de datos de aplicaciones desde la aplicación de conexión basada en la ubicación Grindr casi a diario durante partes de 2018, 2019 y 2020”, informaron.

“Las señales de la aplicación de datos sugieren que, al mismo tiempo, estaba involucrado en actividades sexuales en serie e ilícitas”, agregaron.

“El lunes, nos enteramos de inminentes informes de los medios que alegaban un posible comportamiento inadecuado por parte del monseñor Burrill “, escribió el arzobispo José Gómez de Los Ángeles en un memorando obtenido el martes por el National Catholic Reporter.

“Lo que se compartió con nosotros no incluyó acusaciones de mala conducta con menores. Sin embargo, para evitar convertirse en una distracción para las operaciones y el trabajo en curso de la Conferencia, Monseñor ha dimitido con efecto inmediato “, agregó.

Sin embargo, una ola de condena ha seguido el informe del Pilar y su uso “poco ético y homofóbico” de los datos personales.

“Soy un pecador. Tú también. También lo es Jeffrey Burrill. Ninguno de nosotros tiene una vida personal que pueda resistir el tipo de escrutinio que The Pillar ha aplicado a Burrill”, escribió Steven P. Millies, director del Centro Bernardin en la Unión Teológica Católica en Chicago, en una respuesta de opinión publicada por el Reportero Católico Nacional.

“El Pilar espió a Burrill (más exactamente, usando ‘datos extraídos’ de una fuente anónima que lo espió) para revelar que, aparentemente, había roto su promesa de celibato “, respondió el sacerdote jesuita James Martin en una publicación viral de Facebook.

Más allá de la comunidad religiosa, los expertos en privacidad también denunciaron el uso de los datos de Burrill por parte de The Pillar, informó The New York Post.