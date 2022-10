Un rapero ruso se quitó la vida porque se negaba a ir a la guerra: “No estoy listo para matar por ningún ideal”

Un rapero ruso se quitó la vida porque no estaba dispuesto a ir a la guerra contra Ucrania. Iván Petunin, mejor conocido como Walkie, tomó la decisión algunas horas después de que el presidente de Rusia anunciara la movilización de civiles a la guerra.

La información se conoció a través de la red de mensajería Telegram, que se ha convertido en el medio de comunicación para quienes se encuentra en medio del conflicto bélico. Petunin se suicidó en Krasnodar en una suerte de protesta contra la invasión rusa.

Había nacido el 24 de mayo de 1995 y dedicó su vida a desarrollar su carrera artística. Se hizo conocido por su capacidad de improvisación en las llamadas “batallas de gallos” y tras años en el ambiente lanzó su disco en 2018 bajo el título de Psíquico.

“Si estás viendo este video, entonces ya no estoy vivo. No puedo tomar el pecado de asesinato sobre mi alma y no quiero hacerlo. No estoy listo para matar por ningún ideal”, explicó en un video que compartió el 30 de septiembre en Telegram.

“Me parece que, en los próximos días, la movilización parcial se convertirá en una movilización total”, señaló en relación al anunció de Putin. “Tengo dos brazos, dos piernas, dedo índice para apretar el gatillo de una ametralladora y algunos no ganarán”, agregó.

“No tengo derecho a apretar el gatillo. No estoy dispuesto a tomar las armas y matar a los míos. Perdónenme todos los que me quieren, pero a veces tus principios tienen que morir. Y el último de todos modos”, manifestó.

“Mi decisión final es exactamente cómo voy a morir. Elijo permanecer para siempre en la historia, como alguien que no ha apoyado lo que está pasando y para hacer una protesta final”, dijo. Posteriormente los medios locales informaron que Walkie había sido encontrado sin vida cerca de un edificio de gran altura en Krasnodar.