Un pasajero apuntó contra el chofer del micro que se desbarrancó en Brasil: “Se durmió”

Cinco argentinos, entre ellos un pequeño de 3 de años, murieron ayer durante la madrugada en un trágico accidente ocurrido en la ruta BR-277 de Brasil. Uno de los pasajeros sobrevivientes apuntó contra el chofer, a quien acusó de quedarse dormido. De todas maneras, las autoridades continúan investigando las causas del fatídico hecho.

Alexandro de Oliveira Gamaro, uno de los 48 sobrevivientes, indicó que luego de increpar al conductor del micro, este le aseguró haberse dormido. “No tuve ninguna reacción. Sé que no lo hizo a propósito, pero yo no reaccioné”, sostuvo De Oliveira Gamaro.

“El autobús se volcó a nuestra derecha, yo estaba junto a la ventana, no me hice daño porque me agarré al asiento, pero no me di cuenta de lo que estaba pasando. Mi amigo de al lado rompió la salida de emergencia, y él y yo comenzamos a sacar a la gente. Nos bajamos de atrás del bus y subimos por un barranco”, destacó el brasileño en diálogo con O’Globo.

El micro había salido de la ciudad de Florianópolis, del estado de Santa Catarina, con destino a Foz de Iguazú, Paraná. / Foto: Gentileza

El ómnibus llevaba a bordo a 54 pasajeros, entre ellos al menos 14 argentinos y numerosos paraguayos, franceses y alemanes. El micro había salido de la ciudad de Florianópolis, del estado de Santa Catarina, con destino a Foz de Iguazú, Paraná, detalla TN.

En total, siete personas fallecieron en el accidente: el niño de 3 años y su madre, ambos argentinos, cuatro hombres y una mujer, que todavía se desconocen sus identidades. El resto de los pasajeros que resultaron heridos, aproximadamente 20, fueron trasladados a los centros de salud ubicados en la región central de Paraná.