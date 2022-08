Un niño quedó detenido tras matar a tiros a una madre y sus dos hijos menores

Un niño quedó detenido tras haber sido el presunto autor del crimen de una madre y sus dos hijos en New Hampshire, Estados Unidos. Así lo anunció este jueves el Departamento de Justicia del estado. El joven portaba un arma la cual disparó contra la mujer y los dos menores, de uno y cuatro años, acabando con sus vidas.

El menor está acusado de tres cargos de asesinato en primer grado y un cargo de falsificación de pruebas físicas, según el comunicado de los investigadores. Se le acusa de matar a Kassandra Sweeney, de 25 años, y a sus dos hijos Benjamin Sweeney, de 4 años, y Mason Sweeney, de 1 año, en Northfield el pasado 3 de agosto.

Cada uno de ellos murió de una sola herida de bala, según la doctora Jennie V. Duval, que estuvo a cargo del examen médico de los tres. La madre y sus hijos fueron encontrados muertos dentro de una casa el 3 de agosto alrededor de las 11.30 de la mañana, según las autoridades.

No se ha revelado la edad ni la identidad del niño acusado de los asesinatos y no está claro lo que lo motivó a ejercer el crimen. Los agentes encargados del caso han estado investigando los asesinatos desde que se produjeron, pero no compartieron las pruebas que llevaron a la detención del niño.