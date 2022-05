Un niño de 9 años acarició a un lobo pensando que era un perro y terminó 10 días internado

Un niño de 9 años, llamado Alexis, acarició a un lobo pensando que era un perro y este lo atacó ferozmente. Por las heridas debió ser internado y luego de 10 días el menor fue dado de alta. El terrible hecho sucedió en el Zoológico del Pueblo en México en la localidad de Nezahualcóyotl.

Al ser dado de alta, el menor se reunió con su padre y con las autoridades, y en una transmisión en vivo que realizó el presidente municipal del lugar, Adolfo Cerqueda, el menor mostró el amor que le tiene a los perros, cariño que lo llevó a acercarse al feroz animal. En ese video menor saludo y movió sus dedos para mostrar la mejoría que presentaba luego de que el lobo le desprendiera el brazo por la mordida.

Alexis fue dado de alta luego de diez días internados.

“Yo pensé que era un perrito, lo intenté acariciar y cuando se volteó, bueno no se volteó, cuando lo acaricie por última vez fue cuando me mordió. A mi me gustan mucho los perritos, yo los quiero, por eso lo acaricié” dijo Alexis al ser dado de alta en el Hospital de Alta Especialidad de Zumpango.

El menor aprovechó la transmisión del funcionario para reflexionar y darles una lección a sus pares, para que no cometan el mismo error que él: “No hagan algo como lo que yo hice, que no se les ocurra hacerlo porque es muy peligroso”.

El presidente municipal Adolfo Cerqueda Rebollo, reiteró el apoyo a la familia del menor que sueña con convertirse en policía.

“Alexis ha transformado el corazón de muchos de nosotros a partir de conocerlo y a partir de esta vivencia. Esta transmisión además de hacerla para saber que él está bien, es para compartirles que Alexis quiere se policía. Yo les pediría que vean aquí la historia de un niño que sueña ser como muchos policías que son grandes héroes y heroínas”, dijo el funcionario para finalizar el video.