Un niño de 6 años llevó un arma a la escuela y le disparó a una maestra

Un niño de tan solo 6 años fue detenido por la policía después de que el menor disparara un arma de fuego contra una maestra en el estado de Virginia, Estados Unidos, informaron las autoridades. El tiroteo ocurrió este viernes poco después de las 14:00, en la Escuela Primaria Richneck en la ciudad de Newport News, según declaró el jefe de policía Steve Drew.

No está claro cómo obtuvo el arma el niño, pero Drew señaló que el incidente no fue un disparo accidental. Además, Drew puntualizó en que no saben cómo el menor llegó a portar el arma, pero lo que sí tienen claro es que el incidente no fue un disparo accidental.

La maestra, la cual no ha trascendido su nombre, se dice que tiene unos 30 años y que quedó con heridas potencialmente mortales tras el disparo. La profesional de la educación fue llevada a un hospital local y está siendo monitoreada de cerca por médicos.

Hasta el momento, las autoridades detallaron que el incidente tuvo lugar en un salón de clases de primer grado, donde cursan alumnos de 6 a 7 años. El disparo se habría producido luego de un altercado entre el niño y la maestra.

El jefe de policía enfatizó en el hecho de que el tiroteo fue un incidente aislado y subrayó que los agentes no tenían “una situación en la que alguien anduviera implicado en un tiroteo en la escuela”. La policía se negó a nombrar el arma utilizada en el incidente, pero no negaron que el niño usó el revólver.

La escena que rodeó a la Escuela Primaria Richneck, en el día de ayer. Foto: WTKR

Los uniformados también declararon que si bien la escuela, la cual cuenta con una lista de 550 estudiantes, tenía instalaciones de detección de metales, los estudiantes eran revisados al azar, por lo que no todos los niños fueron inspeccionados.

Reacciones de las autoridades

El director del distrito escolar, George Parker, comunicó a la prensa que los funcionarios “estarían analizando cualquier instancia que pudiera haber ocurrido, que pudiera haber causado este incidente”. “Esto es terrible, algo como esto nunca debería ocurrir”, agregó Parker en su declaración, y finalizó puntualizando que “queremos asegurarnos de que nada como esto vuelva a suceder”.

El director del distrito escolar, George Parker, brindando su declaración a la prensa.

El director de la escuela advirtió que el establecimiento estaría cerrado el lunes y prometió que se ofrecerá apoyo a los estudiantes y padres para ayudarlos a lidiar con el traumático evento.

El alcalde Phillip Jones, quien asumió el cargo recientemente, expresó que el tiroteo marcó “un día oscuro para Newport News”. “Vamos a aprender de esto y vamos a volver más fuertes”, les detalló Jones a los periodistas.

El alcalde Phillip Jones habló con los periodistas. Foto: WTKR

Por su parte, el gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, explicó que ofreció asistencia a los funcionarios locales y agregó que su gobierno está “listo para ayudar en todo lo posible”. “Sigo monitoreando la situación y rezo por la seguridad continua de todos los estudiantes y la comunidad”, escribió Youngkin en su cuenta de Twitter.

Newton News es una ciudad de alrededor de 180.000 habitantes y se encuentra unos 112 km al sur de la capital del estado, Richmond. En las redes sociales del establecimiento escolar, varios usuarios cuestionan otros hechos similares ocurridos en los últimos 18 meses.