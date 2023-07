Un juez canadiense dictaminó que un emoji equivale a un acuerdo contractual

Un agricultor canadiense fue sentenciado a pagar una suma de US$ 82.000 por incumplimiento de contrato después de utilizar un emoji de “pulgar hacia arriba” en un mensaje de texto. Según documentos judiciales del King’s Bench de Saskatchewan, en marzo de 2021, los compradores de grano de South West Terminal (SWT) enviaron un mensaje a los proveedores de grano para acordar una compra de lino.

Después de una serie de comunicaciones telefónicas, SWT redactó un contrato que fue enviado a Chris Achter, uno de los agricultores proveedores, acompañado del mensaje “Por favor, confirme el contrato de lino”. En respuesta al contrato, Achter utilizó un emoji de “pulgar hacia arriba”. Sin embargo, Achter no entregó el lino en la fecha acordada, y para entonces, el precio del lino había aumentado considerablemente.

El representante de SWT alega que firmó varios contratos con Achter a través de mensajes de texto en el pasado, pero esta vez la respuesta con el emoji de “pulgar hacia arriba” se interpretó como una confirmación del acuerdo, informó CNN en español.

Por otro lado, Achter argumenta que el emoji “simplemente confirmaba que había recibido el contrato de lino. No era una confirmación de que estuviera de acuerdo con los términos del contrato. No se me enviaron los términos y condiciones completos del contrato de lino, y entendí que se me enviaría el contrato completo por fax o correo electrónico para que lo revisara y firmara. El Sr. Mikleborough [sic] me enviaba mensajes de texto regularmente, y muchos de los mensajes eran informales”.

Foto: CNN.

El abogado de Achter planteó preocupaciones sobre la interpretación de los emojis en los contratos legales y advierte que si el tribunal considera que un emoji puede reemplazar una firma de conformidad, podrían surgir numerosos casos de interpretación de diferentes emojis.

El juez a cargo del caso escribió: “Estoy convencido de que Chris dio el visto bueno o aprobó el contrato como había hecho antes, salvo que esta vez utilizó un emoji (pulgar hacia arriba). En mi opinión, teniendo en cuenta todas las circunstancias, eso significaba la aprobación del contrato del lino y no simplemente que había recibido el contrato y que iba a pensárselo. En mi opinión, un espectador razonable que conociera todos los antecedentes llegaría a la comprensión objetiva de que las partes habían llegado a un consenso ad item —un acuerdo de las mentes— como habían hecho en numerosas otras ocasiones”.

En consecuencia, el juez dictaminó que Achter debe pagar a SWT la suma de US$ 82.000 más intereses y costos debido a su incumplimiento del contrato de entrega de lino.

SEGUÍ LEYENDO: