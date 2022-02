Un jubilado pelea para que los bancos no los empujen a la digitalización: “Soy mayor pero no idiota”

Un jubilado español inició una cruzada contra los bancos, a los que acusó de excluir a las personas mayores de edad de los servicios que prestan dichas instituciones por llevarlos de forma compulsiva a la digitalización de los trámites, y lanzó una campaña para juntar firmas para que sean atendidos sin trabas tecnológicas.

Se trata de Carlos San Juan, un abuelo de 78 años que a través de la plataforma Change.org busca que las instituciones bancarias brinden atención digna a personas como él, que no quieren quedar atrapados en la maraña de la digitalización de los servicios financieros y de consulta.

El reclamo surgió luego de que San Juan se cansara de tener problemas para resolver sus trámites de manera de digital, a partir de lo que comenzó a pedir que las sucursales “atiendan a las personas mayores sin trabas tecnológicas y con más paciencia y humanidad”.

La campaña iniciada en la plataforma de reclamos ciudadanos se diseminó con gran velocidad primero en Valencia, luego en España. Pero el impacto que produjo fue tal que la historia comenzó a viajar por el mundo y hasta el momento la iniciativa ya superó los 600 mil adeptos.



“Hoy en día casi todo se hace en internet… y no entendemos esas máquinas”, aseguró en su texto viral a través del que manifestó: “No nos merecemos esta exclusión”. Lo que pide Carlos –y con él miles y miles de jubilados en todo el mundo- es que “se mantengan oficinas abiertas donde pueda atenderte una persona… que no todo sea por Internet”.

“Esto no es ni justo ni humano. Antes entrabas en la caja y hacías un pago o cualquier otra gestión. Pero cada vez más, para trámites sencillos, te exigen usar tecnologías complejas que muchos no sabemos utilizar”, añadió.

“Muchas personas mayores están solas y no tienen nadie que les ayude, y otras muchas, como yo, queremos poder seguir siendo lo más independientes posibles también a nuestra edad. Pero si todo lo complican y cierran las oficinas, están excluyendo a quienes nos cuesta usar Internet y a quienes tienen problemas de movilidad”, remarcó.

“Duele mucho sentirse así”

Carlos San Juan escribió una carta en la que detalló su sensación al tener que pasar por situaciones molestas, al intentar realizar trámites bancarios digitaliszados: “Puede que para una persona joven un trámite digital no suponga ningún esfuerzo, pero para muchos mayores sacar dinero o hacer una transferencia se vuelve imposible si es por una aplicación”.

“Yo he llegado a sentirme humillado al pedir ayuda en un banco y que me hablaran como si fuera idiota por no saber completar una operación. He visto ese mal trato dirigido a otras personas. Duele mucho sentirse así”.

“Las personas mayores existimos, somos muchas y queremos que nos traten con dignidad. Solo estamos pidiendo que se habiliten secciones en las sucursales en las que dejen de excluirnos”.

“Tengo 78 años y afortunadamente estoy bien como para tomar decisiones sobre mis pensiones, mis ahorros y lo que quiero hacer con ellos. Pero no puedo, porque si todo lo digitalizan con aplicaciones cada vez más complejas, siento que me están incapacitando. Y eso que yo he trabajado con informática durante muchos años y más o menos me apaño...”

La respuesta de las autoridades

Según lo detalló Clarón, San Juan se presentó este martes ante las autoridades del gobierno central en Madrid.

El País.

El jubilado fue recibido por el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, de quien obtuvo el compromiso de revisar la situación y obtuvo la promesa de un cambio para responder a sus reclamos. Sin embargo, el hombre recién se bajará del ring cuando las “promesas de cambio se conviertan en realidad”.

“Ahora nos hemos dado cuenta que las personas mayores no están teniendo el servicio que merecen”, señaló la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño que aseguró que a finales de mes habrá un plan para garantizar la atención bancaria a este grupo de la población. “Queremos medidas efectivas, no maquillaje ni apariencia”, indicó.