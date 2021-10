Un hotel de Corea del Sur copiará las actividades de “El juego del calamar” en sus instalaciones

Luego de la fama alcanzada por la serie coreana “El juego del calamar” las ideas y proyectos han llegado a un nivel superior. En este caso se trata de un hotel que intentará replicar el éxito audiovisual de Netflix en sus instalaciones.

En la ciudad de Gangneung, Corea del Sur, se encuentra ubicado el hotel St. John’s donde se llevará a cabo el proyecto. El pasado lunes desde el hotel se lanzó un comunicado en el que explicaron que a finales de octubre intentarán lograr la serie “en la vida real”.

Aunque todo se encuentra sumamente organizado, los protocolos de coronavirus aun exigen distanciamiento entre los participantes. Es por esta razón que el evento puede verse cancelado.

Los detalles del juego real

En este caso, podrán participar en los juegos quienes se hospeden en el hotel como también quien simplemente quiera participar de los mismos. Un detalle diferente a la serie televisiva es que no existe limite de edad.

Quienes se inscriban recibirán una tarjeta con el numero de teléfono del organizador del evento, tal como se produce en “El juego del calamar”. Al finalizar todos los juegos se dará a conocer el ganador de 4.000 dolares y quien organizó los mismos.

Los desafíos a completar serán cuatro de los tantos que figuran en la serie. En esta ocasión real quienes no cumplan con las reglas o no se presenten al juego serán eliminados, pero obviamente no asesinados como en la ficción.

En cuanto al valor de los boletos para poder jugar, un empleado del hotel detalló que se trata de 10.000 y 12.000 wones y ya están agotados.

Por protocolos de covid-19 puede que se realice un cambio de formato en algunos juegos para que el evento se lleve a cabo completamente. En el caso contrario, se verá cancelado por las autoridades de salud.