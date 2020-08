Un hombre se quitó la vida por falta de sexo y la Policía detuvo a la esposa por “incitación”

Un caso insólito se dio en India, donde una mujer fue arrestada por la Policía de Shaherkotda por presunta “incitación al suicidio” de su esposo, quien acabó con su vida por “falta de sexo”.

Según lo informado por Times of India, la denuncia contra Geeta Parmar, de 32 años, fue formalizada por su suegra, Muli, de 55 años. La acusadora señaló que la mujer nunca tuvo relaciones sexuales con su marido, Surendrasinh, en los 22 meses de su vida de casados, lo que llevó al hombre a tomar la drástica decisión.

Muli dijo que su hijo Surendrasinh, quien se desempeñaba como empleado ferroviario, se había casado con Geeta en octubre de 2018.

“Una vez entré en la habitación de mi hijo y descubrí que él y mi nuera dormían en camas separadas. Cuando le pregunté a mi hijo, me dijo que no tenían relaciones sexuales porque Geeta se había comprometido a no dormir junto a él”, declaró la madre del fallecido ante las autoridades policiales.

También aseguró que su hijo sufrió estrés y que la pareja protagonizaba reiteradas peleas de convivencia. La tensión fue tal que Geeta se mudó a la casa de sus padres, mientras que Surendrasinh la bloqueó vía teléfono móvil y cayó en depresión, de acuerdo con el testimonio de la denunciante.

El 27 de julio pasado, Surendrasinh estaba solo en su casa de Saraspur, al oeste de India. Cuando los familiares fueron a visitarlo, lo hallaron colgado de un ventilador de techo.