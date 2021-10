Un hombre se perdió en la montaña y no atendió a los rescatistas porque “desconocía el número”

Increíble, pero cierto, un hombre se perdió en medio de la montaña luego de haber salido a caminar por senderos en una zona montañosa en Colorado, Estados Unidos, pero pasaron las horas y como no volvía comenzaron a llamarlo los rescatistas para ir a buscarlo, sin embargo él no atendió y luego explicó que fue porque “desconocía el número”.

El hecho ocurrió el 18 de octubre pasado alrededor de las 9 de la mañana, cuando el hombre en cuestión se fue a caminar por un monte, pero tras un largo recorrido ya no supo cómo regresar a la estancia donde se encontraba hospedado y los encargados reportaron su desaparición a emergencias.

Fue entonces que tras recibir el aviso, los servicios de emergencia del lugar comenzaron a buscar al hombre por todos lados e intentaron localizarlo vía telefónica.

Pero los esfuerzos fueron en vano y al final del día los equipos de búsqueda no tuvieron de otra que esperar al día siguiente para retomar la misión, ya que el hombre no atendía.

Al final eso no fue necesario porque el sujeto encontró el camino y regresó a su estancia en la mañana siguiente. Una vez que lo vieron llegar, los guardias le dijeron que lo habían buscado durante varias horas y que incluso los equipos de rescate lo habían estado llamando en varias oportunidades para ubicarlo más rápido.

No obstante, el hombre dijo que su celular recibió las llamadas y él las vio pero no quiso contestar ninguna de ellas, ya que no sabía quién le estaba marcando. Por lo que prefirió ignorarlas antes de atender una llamada de broma o algo por el estilo.