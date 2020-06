Un hombre atacó a puñaladas a transeúntes en Escocia: un muerto y seis heridos

Al menos una persona murió y otras seis resultaron heridas, entre ellos una policía, tras ser apuñalados en la escalera de un hotel en el centro de la ciudad de Glasgow, Escocia , según la información de los medios locales. La policía escocesa confirmó que el sospechoso fue abatido en la calle West George del centro de Glasgow y otras seis personas resultaron heridas, entre ellas un oficial de policía que se encuentra en estado crítico pero estable. El ataque, que ocurrió en el Hotel Ibis de la calle West George Street, no está siendo tratado aún como un incidente terrorista.

La policía de Greater Glasgow dijo además en Twitter que los servicios de emergencia están trabajando en el lugar y que la calle está actualmente cerrada.Pidió a la solicitud a la gente que evite el área en este momento, aunque han dicho que la situación está contenida. Según el medio local de Glasgow Live, sospechamos tres personas las fallecidas pero la policía confirmamos la muerte del sospechoso de perpetrar el ataque.El hotel estaba cerrado al público debido a la pandemia de coronavirus, pero era utilizado para albergar a solicitantes de asilo durante la cuarentena. Jamie O’Neil, dueño de una tienda de teléfonos en el centro de la ciudad de Glasgow, dijo al canal de noticias BBC que escucharon muchas sirenas y vieron que llegaban más y más policías con ametralladoras.

”Parecía haber mucha confusión sobre lo que había sucedido. Un hombre me dijo que vi un hombre apuñalar a la gente y luego la policía le disparó”, contó.Según este testigo, en las últimas semanas han visto a la policía movilizarse en diferentes áreas, ya sea por las protestas en George Square o por la noche en Kelvingrove Park.”Pero esto estaba en otro nivel. Rápidamente nos dimos cuenta de que era algo mucho más serio”, específicamente. Otro testigo, que cita el canal de noticias Sky News, dijo que vio desde un edificio de oficinas cercanas a cuatro personas llevadas en ambulancias.

”Vi a un hombre tendido en el piso de ascendencia africana, sin zapatos. Estaba en el piso con alguien agarrándose del costado. No sé si fue una herida de bala, una puñalada, o lo que era”, describió Craig Milroy, otro ciudadano , y agregó que el hombre era uno de los cuatro que se enfrentaron a los médicos y que creía que era víctima de un ataque.Por su parte, el ministro principal de Escocia , Nicola Sturgeon, consideró en su perfil de Twitter que los informes del centro de la ciudad de Glasgow son realmente terribles.

”Mis pensamientos están con todos los involucrados. Estoy siendo actualizado a medida que la situación se aclara. Ayude a los servicios de emergencia a hacer su trabajo mantenido alejado del área, y no comparta información no confirmada”, escribió.También a la población que siga las actualizaciones oficiales porque parte de la información que ha estado circulando no está confirmada o es inexacta.Mientras que el primer ministro, Boris Johnson, en su cuenta de Twitter también transmitió sus condolencias y dijo “profundamente triste por el terrible incidente en Glasgow, mis pensamientos están con todas las víctimas y sus familias. Gracias a nuestros valientes servicios de emergencia que están respondiendo “.