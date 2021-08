Un grupo de influencers mexicanos fue denunciado por abusar sexualmente de un inmigrante

Un grupo de influencers conocido como “Las Chiquirrucas” fue acusado de abusar sexualmente de un inmigrante y fueron cancelados en las redes sociales.

Se trata de cinco jóvenes muy famosos en México y que dicen ser parte del colectivo LGBTI+. En los últimos días cuatro de los cinco creadores de contenido se han visto envueltos en un gran escándalo sexual.

Sucede que la organización de los derechos humanos de personas migrantes y refugiadas Dignidad y Justicia en el Camino A.C., denunció a los jaliscienses por abusar sexualmente de un migrante.

Escándalo y transmisión en vivo

El pasado 8 de agosto, en una transmisión en vivo a través de la cuenta oficial de los influencers, tres integrantes del grupo fueron hasta el refugio de migrantes y le ofrecieron a un hombre que se dejara tocar los genitales a cambio de un billete de 500 pesos mexicanos falsos.

De acuerdo con el comunicado de FM4 Paso Libre, asociación en cuyas instalaciones sucedió el delito, los jóvenes se burlaron de un hombre que trabaja como lavacoches en las inmediaciones.

“Rechazamos que cuando no existen condiciones de igualdad y la necesidad de sobrevivencia es extrema, se configura un abuso con implicaciones éticas de comportamiento. Condenamos que el abuso y la burla contra uno de los sectores más vulnerables del país, que son las personas migrantes, se convierta en un tema para los llamados ‘influencers’ y que este tipo de comportamiento sea motivo de diversión para las personas que los siguen”, explicaron en el texto publicado en Twitter.

Pedido de disculpas

Tras el escándalo sólo uno de los integrantes de “Las Chiquirrucas” pidió disculpas por el hecho. Casualmente fue el único que no había estado presente ese día aunque sí reconoció que había participado en situaciones similares con anterioridad.

“Yo estaba en Monterrey cuando pasó esto, todo lo viví desde allá, voy llegando a Guadalajara y solo quiero dejar mi postura ante esto. Creo que son acciones súper reprobables, estoy super en contra de este tipo de acciones, creo que lo que pasó es algo que no debe de pasar y está sumamente mal”, comenzó a decir Charlie de Aguianaga en sus redes.

“Sé que estoy involucrado en esto, por acciones en el pasado, esto no quiere decir que estuviera de acuerdo con que pasaran en ese momento tampoco, pero mi ignorancia me llevó a no hacer más nada, pero definitivamente no soy la misma persona y he tomado la responsabilidad por esto”, añadió.