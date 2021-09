Un futbolista habló frente a sus compañeros sobre su sexualidad y la reacción del equipo lo sorprendió

Un futbolista británico le confesó a sus compañeros de equipo que era bisexual y la reacción del plantel dejó al joven sin palabras. Se trata de Jahmal Howlett-Mundle, un chico de 24 años que arrancó su carrera en el Crystal Palace y luego fue incursionando por distintos equipos.

Howlett-Mundle actualmente integra el Sheppey United, un club de la novena división en Inglaterra. El chico debía comenzar la temporada en mayo, pero algo se lo impedía: en una entrevista que se publicó esta semana en el portal Athletic el deportista confesó que en una charla previa con el entrenador “le dije no podía entrar en una nueva temporada sin ser yo mismo”.

Tras eso, Jahmal decidió hablar con el plantel y abrir su corazón para poder aliviar el terrible peso que sentía en sus hombros: “Estaba extremadamente asustado. En el viaje, estaba en el coche con mi mejor amiga y yo le dije que quería dar la vuelta. Pero una vez que llegué al campo, supe que lo iba a hacer”.

El jugador reunió al plantel y al cuerpo técnico y sin tapujos y habló sobre su sexualidad. Pero todo lo que temía quedó de lado: “El aliento que recibí de mis compañeros y del personal me llamó mucho la atención. No me di cuenta del impacto que podría tener. Es abrumador, pero la cantidad de hermosos mensajes que he tenido y las conversaciones desde entonces, estoy muy contento de haberlo hecho. Me convencí de que sería más fácil esperar una reacción negativa en lugar de una positiva. Si espero algo negativo, al menos es lo que pensé que sería”.

“Billy Bennett fue el primero en decir algo en el grupo y luego todos empezaron a aplaudir. Estaba a punto de llorar. Era algo que no esperaba en absoluto”, relató el joven sobre el momento que se transformó en un antes y un después en su vida. También agradeció a los futbolistas por las muestras de cariño y respeto que ha recibido.

En tanto, Marcel Nimani, subgerente de Sheppey United, habló en diálogo con el sitio oficial del club: “Jahmal es un gran futbolista y líder para nosotros en el campo y un influencer inspirador fuera del campo. En el siglo XXI, la orientación sexual de una persona es una existencia normal en nuestra sociedad, pero desafortunadamente en el fútbol no es así. Los actos de valentía como los de Jahmal juegan un papel fundamental en la normalización de los miembros de la comunidad LGBTQIA + dentro del fútbol. Creo que estos actos contribuyen en gran medida a apoyar a muchos deportistas con dificultades”.