Un cura generó polémica al asegurar que la homosexualidad se debe a una “carencia de amor paterno” en la infancia

Un cura español desató la polémica por las afirmaciones acerca de la homosexualidad que dijo el pasado 16 de diciembre durante la homilía de una misa en la ermita del Cristo de la Vera Cruz de Consuegra.

Se trata de Óscar Martín Biezman, de la localidad de Consuegra, en Toledo, España. Mientras le hablaba a los fieles se preguntó “¿por qué alguien siente atracción por personas del mismo sexo?” a lo que respondió asegurando que se debe a la “falta de amor paterno” en la infancia.

El sacerdote afirmó que los homosexuales “nacen con una sensibilidad especial” y son personas “más necesitadas de afecto, de besos, de abrazos, de juegos, de contacto físico con su padre”.

“Un hombre o mujer, da igual, que siente atracción por personas del mismo sexo siente eso, en muchos casos, por una carencia no satisfecha en los primeros días o meses de su vida”, explicó el cura.

Según su juicio, la persona homosexual no recibió el amor que necesitaba de parte de sus padres cuando era pequeña. “El padre no se lo ha dado o no le ha dado lo suficiente. No por maldad, no por negligencia, lo que pasa es que ese niño necesitaba más amor. Ese agujero queda ahí y acaba saliendo”, dijo. Y sostuvo que a raíz de esa carencia se provoca una “confusión”.

Agregó que el gay busca “el deseo, el contacto o el cariño que no he tenido de la figura masculina. Eso nace con ese contenido sexual, pero lo que busca es un cariño sano de otro hombre, lo que él no ha recibido de niño”.

Finalmente, aseguró la homosexualidad puede cambiarse: “El amor sano de un amigo, el cariño, la cercanía, el abrazo casto de un amigo sería de una gran ayuda. Si él quiere, con un poco de esfuerzo y con ayuda, puede cambiar su situación”.

En otra ocasión, este mismo párroco se hizo conocido- de acuerdo al Toledo Diario-por negarse a dar la comunión a un hombre que estaba casado con otro hombre, alegando que estaba en pecado.