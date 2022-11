Un cohete chino está fuera de control y amenaza la Tierra: se espera que impacte este sábado

Hace pocos días, China lanzó uno de sus cohetes Long March 5B desde el Centro de Lanzamiento Espacial Wenchang (Hainan). Con este lanzamiento, enviaban el tercer y último módulo a la estación espacial china Tiangong Mengtian. Ahora, el cohete en cuestión tiene que reentrar en la atmosfera terrestre.

Según han calculado en The Aerospace Corporation, la etapa central del Long March 5B, de 21 toneladas métricas, regresará a la atmósfera a las 00:17 (hora local), el 5 de noviembre. De momento, se desconoce dónde caerá dicha parte del cohete y si amenazará alguna vida humana o propiedades, detalla el portal 20 Bits.

Las estimaciones sobre la hora del impacto se van actualizando a través de la cuenta oficial de The Aerospace Corporation. Sus datos se basan en el análisis de la información recogida por la Red de Vigilancia Espacial de la Fuerza Espacial de Estados Unidos y puede ir variando.

Las estimaciones de The Aerospace Corporation.

Antecedentes y alerta de los científicos

Esta es la cuarta vez que una pieza de un Long March 5B entra de manera incontrolada a la Tierra. A pesar de que no es la primera vez, China parece que todavía no solucionó este riesgo que toman con sus lanzamientos, dejando el lugar del aterrizaje al azar.

Las otras veces en las que una etapa central del Long March 5B ha reentrado de forma descontrolada a la atmósfera no han ocasionado ninguna muerte ni herido. Cayeron en una zona habitada de la costa occidental de África, en el Océano Índico y en el norte de Borneo (Asia). Aunque todavía no haya habido daños humanos, los científicos temen que esto pueda ocurrir tarde o temprano si no se toman medidas.