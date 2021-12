Un anciano de 108 años fue abandonado en la calle y una familia lo “adoptó”

Una familia de la ciudad de Torreón, en México, encontró a un anciano en la calle que arrastraba una bolsa con botellas vacías en al rayo del sol, con temperaturas altísimas. Vestido con un sombrero gastado, ropa harapienta y tratando de caminar con un bastón viejo, una joven decidió frenar para ofrecerle ayuda.

Fue entonces que Karla Delgado, una joven de 25 años que iba junto a su familia, no podían creer la incredulidad que veían, la misma que se acrecentó cuando se detuvo a auxiliar al hombre, quien le contó que tenía 108 años.

Delgado se ofreció generosamente al hombre llevarlo a su casa. Aunque con algo de desconfianza por un segundo a la chica de cabello negro y gafas pero de igual modo aceptó el gesto.

Ya arriba del vehículo, la joven le preguntó a su nuevo acompañante su nombre y su edad: Felipe Reyes Villalobos, 108 años, 11 hijos y casado tres veces, le respondió. Sorprendida, Delgado le preguntó dónde vivía, a lo que él respondió que “en una plaza, debajo de una palma muy grande”.

Don Felipe el día que fue encontrado por Karla, con ropa harapienta y en estado de abandono.

“Ahí me quedo sin palabras por la cuestión de que no tiene un hogar”, dijo Delgado en declaraciones con la prensa local.

Después, la mujer y su longevo acompañante comenzaron un peregrinar por la ciudad mexicana para hallar el lugar al que el hombre se refería. Tras pasar por varios espacios públicos y de dar vueltas sin hallar el rumbo, pasaron por un parque y fue entonces que el hombre señaló donde vivía.

Karla cuenta que, antes de que el hombre descendiera del vehículo decidió darle los últimos 100 pesos mexicanos (5 dólares) que traía en su cartera. El abuelito agradeció el gesto, le dio su bendición y dijo que ahora ya tenía para su bebida y un pan.

La “adopción”

“Antes de irme, decidí tomarle una foto”, comentó Delgado. “Normalmente trato de ayudar a la gente y nunca lo posteo en Facebook”. Sin embargo, en esa ocasión la chica decidió subir la imagen a su cuenta para contar la historia.

Enseguida, una de sus primas, de nombre Liliana y su esposo, Jorge, reaccionaron a la publicación diciendo que querían ayudar al adulto mayor.

“Jorge me dijo ‘vamos por él, vamos a ayudarlo’. Le dije no le podemos dar ropa o una despensa porque el señor no tiene un hogar”, detalló Delgado. Sin embargo, el esposo de su prima le aseguró que su idea era ofrecerle un baño y una cena con la familia esa noche, lo que a la joven le pareció una maravillosa propuesta.

Don Felipe consiguió un lugar en un asilo municipal. Su familia "adoptiva" le compró ropa nueva.

La familia posteó algunas imágenes de aquella cena en la que se ve a Don Felipe aseado y con ropa limpia compartiendo la mesa con la familia.

Luego, Delgado y sus familiares le pagaron una noche de hotel al hombre y buscaron asistencia de las autoridades municipales a través de Jorge, quien es policía de la ciudad.

Con mucha fortuna, al día siguiente, Delgado le llevó el desayuno a Reyes Villalobos, quien le contó que es originario de Villahermosa, Tabasco, una localidad al sur de México y que toda su vida se dedicó al trabajo del campo.

Al día siguiente, Reyes Villalobos fue trasladado a un albergue municipal de Torreón donde recibió atención médica, alimentos, bebidas y convive con más adultos mayores, además de contar con un lugar digno donde dormir.