Un adolescente se burló de un funcionario y viralizó el video en Tik Tok, pero su mamá le dio un ejemplar ‘castigo’

Un joven británico se encontró en la vía pública con uno de los funcionarios más importantes de la cartera de Salud de Reino Unido, sacó su celular y comenzó a grabarse en modo selfie mientras se burlaba del funcionario.

Se trata de un adolescente de 15 años que recientemente se viralizó en TikTok luego de compartir un video en el que sigue y molesta a Chris Whitty, director Médico de Reino Unido.

En las imágenes, el chico reconoce al funcionario en la calle y comienza a seguirlo y con tono burlesco y acosador le dice “Hombre, ¿qué estás diciendo? Eres un mentiroso. Mientes sobre los casos de Covid-19. Deja de mentir en televisión”.

La situación tomó tal estado público que otros funcionarios salieron a defender a Whitty, reconociéndole una muy buena gestión en medio de la crisis sanitaria desatada por el coronavirus.

Pero otra de las personas que se indignó con el adolescente fu su propia mamá, que se mostró muy afectada por la actitud de su hijo frente a un funcionario: “Así no es como le he educado y no es el comportamiento que espero de él. El vídeo me ha afectado mucho y me ha producido estrés y ansiedad. No he dormido bien desde que lo vi porque estaba muy disgustada por cómo hablaba”, detalló a la prensa de su país.

La mujer no solo se pronunció verbalmente, sino que pasó al castigo: “Le he quitado la PlayStation, que es lo que más le gusta”, y detalló que no aplica otros castigos como no salir ya que por la pandemia apenas pisa la calle. Además reveló que le pedirá a su hijo que haga otro video en el que pida disculpas por todo lo ocurrido.