Twitter confirmó que suspendió a Donal Trump de por vida y no podrá recuperar su cuenta

Luego de los disturbios del Capitolio Twitter decidió suspenderle la cuenta, a quien en ese entonces era el presidente de los Estados Unidos, y hoy desde la red social han confirmado que el exmandatario está bloqueado de por vida.

Posiblemente desde que dejó el cargo se lo nombró más a Trump que al propio Biden, y esto es porque Donald está recorriendo un camino cuesta arriba y siendo dando de qué hablar como sucedió con las acusaciones en su contra por parte del Congreso en el Impeachment.

Twitter expulsó Donald Trump de por vida.

“Tal y como funcionan nuestras políticas cuando uno es eliminado de la plataforma, es eliminado de la plataforma, ya sea un comentarista, un director financiero o un antiguo o actual funcionario público”, aseguró el director financiero de Twitter, Ned Segal en diálogo con la cadena estadounidense CNBC.

En referencia a los sucesos de violencia del Capitolio y la incitación a los mismos por parte del ex presidente de los Estados Unidos, Negal dijo que las políticas de la red social “están diseñadas para garantizar que la gente no incite a la violencia”. Además dijo que una vez que estas fuera las “políticas no permiten que la gente vuelva”.

En tanto Jack Dorsey, CEO de Twitter, ratificó que bloquear indefinidamente a Trump fue la “decisión correcta”: “Era un fallo nuestro a la hora de promover una conversación sana”, añadió en relación a los constantes ataques lanzados por el expresidente que contaba con 88 millones de seguidores.