Turquía a un paso de ser parte de la Unión Europea, con el apoyo de España

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, pidió a los países de la Unión Europea tomar “pasos concretos” para desarrollar lazos con Turquía, candidata a la membresía de la UE. ”Nosotros, como Turquía, hemos mostrado nuestra actitud de principios y nuestros esfuerzos a favor del diálogo y la diplomacia con el objetivo de implementar una agenda positiva”, dijo el mandatario turco en una conferencia de prensa conjunta con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien se encuentra en Turquía para una visita oficial en la VII Cumbre Intergubernamental Turquía-España. ”De ahora en adelante, la UE debería abordar sus relaciones con nuestro país desde una perspectiva estratégica y dar pasos concretos”, agregó Erdogan.

Turquía ha sido candidata a la membresía de la UE desde 1999. Las conversaciones para su adhesión comenzaron en 2005, pero en los últimos años prácticamente se han congelado. ”No se debe permitir que los cálculos mezquinos de algunos Estados miembro debiliten la UE y las relaciones entre la OTAN y la UE”, enfatizó Erdogan. Si bien no mencionó ningún Estado miembro en particular, Turquía ha acusado en los últimos años tanto a Grecia como a la administración grecochipriota de bloquear su adhesión a la UE por razones políticas y de debilitar a la OTAN al formar “alianzas dentro de la alianza”. Erdogan dijo, además, que los esfuerzos para actualizar la Unión Aduanera y la exención de visas del bloque para los ciudadanos turcos “deberían comenzar lo antes posible”.

Con respecto al tema de la migración irregular, señaló que Turquía y España tienen la mayor carga en la protección de las fronteras de Europa y reiteró la necesidad de políticas para garantizar un “reparto justo de la carga”. Turquía y España trabajarán para elevar “nuestros lazos a una asociación integral”, aseguró Erdogan. Durante la reunión de hoy, el mandatario turco aseguró que establecieron un mecanismo de monitoreo para la implementación de las decisiones tomadas en las cumbres bilaterales y establecer una base para los pasos que se darán en el futuro.

Con respecto a las relaciones económicas con España, Erdogan indicó que el comercio bilateral se recuperó rápidamente a los niveles previos a la pandemia. Por su parte, Pedro Sánchez dijo que los lazos de su país con Turquía se encuentran en un nivel “extraordinario” y que Madrid apoya la iniciativa de Ankara de ingresar a la UE. “Queremos que Turquía sea parte de la UE. Turquía no es solo un vecino, es un aliado de la UE”, resaltó el jefe de Gobierno español.