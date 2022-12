Turista denunció a autoridades mexicanas de extorsión en el aeropuerto de Cancún

Un turista español denunció en su cuenta de la red social TikTok que fue víctima de extorsión por parte de policías y autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) del Aeropuerto Internacional de Cancún. El jóven fue detenido junto a 28 turistas procedentes de España. Para salir del Aeropuerto, las autoridades les exigieron el pago de 4 mil dólares por persona, lo que suma un total de 112 mil dólares.

Mario Mocanu, un joven de orígen rumano residente en España, publicó un storytime en su perfil (@iammariomocanu) donde da cuenta del abuso que sufrió por parte de las autoridades del INM. El video ya alcanza las 730 mil reproducciones.

“No estoy a los 30 grados que me esperaban en Cancún, sino de vuelta en Madrid… Hemos llegado a Cancún y las autoridades, en el control del pasaporte, nos dijeron que no podemos pasar”. De esta forma, comienza su relato Mocanu, quien fue encerrado con otras 28 personas por dos horas en una habitación de 4 metros cuadrados.

El joven explicó en su video que, además, no tenían permitido ir al baño, tomar agua o comer. Esto agrava más la situación cuando Mocanu agrega que en la misma habitación había una mujer embarazada “que estaba muy mal” y niños llorando.

Luego de tenerlos detenidos sin razón aparente, el turista relata que les “dieron un vuelo de vuelta a Madrid” al cual los escoltó la policía como “si fueran criminales”. Allí, es cuando uno de los oficiales les recrimina que “debieron haber pagado”.

Mocanu, perplejo, les cuestiona qué es lo que debían pagar, puesto que el joven ya había abonado sus reservas de hotel y actividades turísticas en la ciudad. “Me dijo el policía… que si pagas 4 mil dólares os dejamos pasar. Cuatro mil dólares por persona y os dejamos pasar”. Ante la repregunta del jóven sobre cuál era el motivo del pago de este monto, el oficial indicó que no había ningún motivo, solo debían hacerlo. Allí es donde el joven comienza a sospechar que se trataría de una extorsión.

Asimismo, el oficial le habría asegurado que por el pago de tal suma de dinero no recibirían ningún ticket o recibo. Ese monto quedaría en el aeropuerto porque era “una taxa que tenemos que pagar a la policía para que nos dejen pasar a Cancún… Ya sabéis cómo se llama eso, no quiero decir el nombre porque me van a bloquear el Instagram”, continuó el joven en su video.

Pese a no poder disfrutar de la ciudad caribeña y perder el dinero abonado en las reservas, el joven se sentía mal por el mal momento que tuvo que atravesar junto a los otros turistas. Aseguró que la experiencia fue “horrible” y que tenía muchas ganas de ver y disfrutar de Cancún”.

Tras viralizarse su video, el joven publicó una segunda parte con un mensaje en el que asegura que su intención no es la de buscar algún tipo de compensación ni dañar la imagen de México o la ciudad de Cancún, sino que su intención es alertar sobre situaciones de esta índole y que “estas cosas no vuelvan a pasar con otra gente”.