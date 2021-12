Trump asegura que Netanyahu nunca quiso la paz con los palestinos

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista publicada este lunes 13 de diciembre que no cree que el ex primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu se haya tomado en serio en ningún momento la firma de un acuerdo de paz, impulsado por Washington, con los palestinos. “No creo que haya querido nunca hacer las paces”, le dijo Trump al periodista del sitio web de noticias Axios, Barak Ravid. “Creo que simplemente nos daban largas”, agregó.

Trump señaló, además: “Después de reunirme con Bibi (apodo de Netanyahu) durante tres minutos... interrumpí a Bibi en medio de una frase. Le dije: ‘Bibi, no quieres llegar a un acuerdo, ¿verdad?’ Y él dijo: ‘Bueno, umm, umm, umm’”. “El hecho es que no creo que Bibi haya querido llegar a un acuerdo en ningún momento”, destacó. Trump indicó en la entrevista que el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, no es un obstáculo para la paz y que tiene grandes elogios para él. “Pensé que era fantástico”, dijo el expresidente estadounidense sobre Abás.

“Era casi como un padre. No podría haber sido más amable. Pensé (entonces) que quería llegar a un acuerdo más que Netanyahu”, agregó. A continuación, criticó al líder palestino al asegurar que se comportaba contradictoriamente al hablar de una manera “belicosa” en público, pero en tono amistoso en las reuniones cara a cara. Los comentarios de Trump se produjeron unos días después de que criticara a Netanyahu, calificándolo de desleal, por felicitar al presidente estadounidense, Joe Biden, por su victoria en noviembre del año pasado en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

El expresidente de EEUU reiteró esta acusación en la entrevista. Trump continúa asegurando falsamente que la elección fue amañada y que él fue el vencedor en realidad. Trump no es el primer presidente de EEUU que identifica a Netanyahu como un obstáculo en el camino hacia la paz en Medio Oriente: el expresidente Bill Clinton dijo en una entrevista en 2014 que era poco probable que el ex primer ministro fuera “el hombre” para entrar en un acuerdo.