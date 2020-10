Trump afirma que saldrá del hospital el lunes a la tarde: “Me siento mejor que hace 20 años”

El presidente Donald Trump tuiteó que saldrá del hospital el lunes a la tarde y que continuará su recuperación en la Casa Blanca.

"Saldré del magnífico Hospital Walter Reed hoy a las 6:30 P.M. ¡Me siento realmente bien! No le tengan miedo al Covid, no dejen que les domine sus vidas. Hemos desarrollado, bajo el Gobierno de Trump, magníficos medicamentos y conocimientos ¡Me siento mejor de lo que me sentía hace 20 años!'' tuiteó el mandatario.

Lo más probable es que Trump sea transportado por helicóptero desde el hospital a la Casa Blanca.

Su retorno ocurre en momentos en que la Casa Blanca está todavía averiguando la magnitud del contagio dentro de la mansión presidencial. La secretaria de prensa Kayleigh McEnany dio positivo al virus el lunes por la mañana.

El jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, destacó en la mañana que la salud del mandatario seguía mejorando.

Sin embargo, crecía la polémica por las precauciones, o la falta de precauciones, tomadas por la Casa Blanca y la familia Trump para evitar los contagios.

Tres días después de la internación de Trump, su secretaria de prensa, Kayleigh McEnany, anunció este lunes que tiene el virus, pero sin síntomas, tras “dar negativo de manera constante” en las pruebas desde el jueves. Ese día, la infección de la asistente presidencial Hope Hicks hizo encender las alarmas.

McEnany, quien dijo que se pondrá en cuarentena y continuará trabajando en forma remota, es el caso de covid-19 más reciente en el círculo del mandatario.

El listado incluye a la primera dama, Melania Trump, al gerente de la campaña Trump 2020, Bill Stepien; a la asesora de Trump Kellyanne Conway; al exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie; a la titular del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel; y a tres senadores republicanos (Mike Lee de Utah, Thom Tillis de Carolina del Norte y Ron Johnson de Wisconsin), así como el ayudante personal de Trump, Nick Luna.