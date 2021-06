Tragedia en Miami: confirman que hay cinco integrantes de una familia argentina entre los desaparecidos

Este jueves a la madrugada, un edificio ubicado en Miami Beach, Estados Unidos, se derrumbó y dejó al menos cuatro muertos y 159 desaparecidos, entre los que se encuentran nueve argentinos.

En relación a esto y mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes, en las últimas horas confirmaron que hay una familia de cinco integrantes de nuestro país entre las personas que aun no se logran encontrar.

Según informa Clarín, se trata de Graciela Cattarossi, su hermana Andrea, su padre, su pequeña hija y otro familiar, quienes estaban hospedados en el Champlain Tower South al momento del derrumbe.

Sin embargo, desde Cancillería tenían reportados como desaparecidos a cuatro miembros de una familia (tres adultos y una nena de aproximadamente 7 años), además de un joven de 22 años y una joven de 27.

De acuerdo a las primeras informaciones, Graciela es fotógrafa y vive actualmente en Miami, donde desarrolla su profesión. De hecho, suele compartir sus trabajos en las redes sociales.

Sigue la búsqueda de la familia Cattarossi. Foto: Gentileza

Según consigna en su página web, entre los clientes para los que realiza trabajos se cuentan importantes empresas y editoriales. Entre otras publicaciones, trabajó para el New York Times y para las revistas Conde Nast Traveler y Vanity Fair. Además, realizó fotografías publicitarias para los hoteles Four Seasons y Fasano, y para el Bank of America.

En tanto, su hermana Andrea es arquitecta y tiene domicilio en el Club de Campo Maylin en Pilar. En esa localidad del norte bonaerense tiene también su estudio de arquitectura de manera autónoma.

Esta familia se suma a los argentinos Andrés Galfrascoli, de 44 años; Fabián Núñez, de 55; y Sofía Galfrascoli Nuñez, de 5 años, hija de ambos, quienes también continúan desaparecidos.

Andrés Galfrascoli es cirujano plástico, oriundo de la provincia de Corrientes, y tiene su centro de estética en la Av. Santa Fe. Núñez es un reconocido productor teatral. Ambos están en pareja desde hace unos diez años.

Sigue la búsqueda

Los equipos de rescate recuperaron en las últimas horas tres nuevos cuerpos de víctimas en el edificio derrumbado este jueves en Surfside (Miami-Dade), con lo que la cifra de fallecidos se eleva a cuatro, informó la alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava. Además, el número de desaparecidos aumentó a 159, mientras que los sobrevivientes son 120.

“Fue una noche muy difícil. Estamos sin noticias de 159 personas. Además, queremos confirmar que el balance de fallecidos se sitúa ahora en cuatro. Me enteré al despertar que anoche sacaron tres cuerpos de los escombros”, anunció este viernes en conferencia la alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava.

La funcionaria explicó que los trabajos de rescate estuvieron “muy activos” durante la madrugada de este viernes. En ese marco, los rescatistas “descubrieron tres cuerpos” que están “tratando de identificar y comunicar a las familias”.