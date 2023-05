Tragedia en El Salvador: al menos 12 personas muertas luego de una estampida durante un partido de fútbol

Doce personas perdieron la vida en una trágica estampida que ocurrió el sábado en el estadio Cuscatlán de San Salvador, según informó la Policía Nacional Civil (PNC). Este incidente tuvo lugar durante un partido del torneo local de fútbol entre los equipos Alianza y FAS, al cual asistieron miles de hinchas.

“Preliminarmente, tenemos un resultado negativo de doce víctimas, nueve que están aquí en el estadio y tres más que se nos ha informado están en diferentes centros hospitalarios”, declaró a la prensa el director de la PNC, Mauricio Arriaza.

Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador

“El fútbol salvadoreño está de luto”, sostuvo Arriaza sobre la tragedia que en primera instancia había arrojado el saldo de nueve muertos. A los fallecidos se suman varios aficionados lesionados, “al menos 2 de ellos en condición crítica”, añadió la Policía.

Según el cuerpo de seguridad, “las primeras informaciones apuntan a una estampida de hinchas que trató de entrar a ver el partido entre Alianza y FAS”.

El partido fue suspendido mientras los cuerpos de socorro evacuaban a las personas del escenario, en una operación que involucró a centenares de agentes de Policía y efectivos militares.

El ambiente era de desconcierto en los alrededores del estadio, donde predominaba el intenso ruido de las sirenas de ambulancias, constató la AFP.

En medio de la emergencia, el ministro de Salud, Francisco Alabí, aseguró que en la red hospitalaria “están brindando atención médica a todos los pacientes”.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no tardó en manifestar su pésame “a los familiares y amigos” de los fallecidos.

“Nosotros, junto con la FIFA y la comunidad mundial del fútbol, acompañamos en el sentimiento a todas las personas afectadas, así como a la gente de la República de El Salvador, la Concacaf, la Federación Salvadoreña de Fútbol y la Primera División de Fútbol de El Salvador en estos difíciles momentos”, añadió Infantino en su comunicado.

ESTAMPIDA EN EL SALVADOR:

En cuanto a las personas auxiliadas, “preliminarmente se manejan más de 500 atenciones” que se concentraron en el sector de “sol popular” del estadio, con capacidad para unas 35.000 personas, ubicado en el sector suroeste de San Salvador, declaró el portavoz de la agrupación de socorro Comandos de Salvamento, Carlos Fuentes.

Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador

Las 100 personas en mayor estado de gravedad fueron trasladas a hospitales nacionales y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, algunos presentaban signos de asfixia y otros “diferentes tipos de traumatismos”.

De acuerdo a cómo se inició el incidente, Fuentes dijo que “al parecer cayó uno de los portones del sector de sol y eso hizo que la gente se aglomerara”.

En la atención de los lesionados dentro del estadio se sumaron los jugadores de los conjuntos que se iban a enfrentar en el cierre de los cuartos de final del torneo local de fútbol.

LA PALABRA DE LOS HINCHAS:

Entre las sobrevivientes de la estampida está Sandra Guzmán, de 40 años, quien fue internada en el capitalino hospital nacional Rosales. “Me cayeron un gran montón de gente encima, no podía ni respirar, me estaban ahogando”, contó a la AFP la madrugada de este domingo cuando salía del hospital.

Cuando estaba frente al portón narró que “la gente me empujaba para meterse (al estadio), ya no me dieron chance de retroceder, cuando vine a ver entré en crisis, tenía mucha gente encima. Me desmayé, cuando vine a despertar estaba en el hospital”.

Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador

Con un vendaje en la rodilla izquierda, Sandra salió caminando con dificultad del hospital acompañada de su amigo Javier Ramírez, de 31 años, ambos confiesan que “primera y última vez” que les pasa un percance porque no volverán al estadio.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que una investigación está en curso par determinar quiénes son los responsables.

“La PNC y la Fiscalia realizarán una investigación exhaustiva de los hechos ocurridos en el Estadio Cuscatlán”, consignó Bukele en Twitter. “Todos serán investigados: equipos, directivos, Estadio, boletería, liga, Federación, etc”, agregó y advirtió que “sean quiénes sean los culpables, no quedarán en la impunidad”.

El director Arriaza dijo que la investigación “será a fondo para poder determinar la responsabilidad, ya sea por acción o por omisión de algunos encargados”.

También buscarán determinar “por qué los aficionados tomaron la decisión de violentar uno de los portones de la zona sur” del estadio.

Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador

En esa misma zona, según el funcionario, hubo problemas con “los lectores QR de la boletería”. En un comunicado, la Federación Salvadoreña (Fesfut) dijo “lamentar profundamente” los hechos ocurridos en el estadio Cuscatlán.

“FESFUT solicitará de inmediato un informe de lo sucedido y comunicará lo pertinente en el más breve plazo”, señaló. Debido a los acontecimientos, el ente federativo anunció que “se suspende todo el fútbol a nivel nacional” para este domingo.