Tomó a una mujer como escudo humano para escapar de la policía, lo mataron a balazos y los vecinos festejaron

Un delincuente fue abatido en Angra dos Reis, Río de Janeiro, Brasil, el pasado miércoles, luego de haber intentado escapar con una rehén como escudo humano protegiéndose de la policía. El ladrón había entrado robar a una tienda de celulares, cuando de pronto llegaron los efectivos y trató de hacer lo imposible por escapar, sin embargo le efectuaron 4 tiros que le provocaron la muerte y los testigos del hecho comenzaron a festejar.

Tras 15 minutos muy tensos, la policía finalmente mató al delincuente y liberó a la mujer. Como se pudo observar en varios videos que circulan por las redes sociales, los vecinos aplaudieron el accionar policial. Los agentes esperaron el momento indicado para dispararle al delincuente, porque amenazaba con pegarle un tiro a la comerciante que usaba de escudo.

En los videos tomados desde diversos ángulos por vecinos del municipio de Angra dos Reis, , se observa al ladrón caminar junto a la rehén por varias cuadras, evitando así que los policías se le acercaran. Pero en cuanto el delincuente se distrajo, un policía vestido de civil que estaba en el lugar aprovechó para dispararle y liberar a la mujer.

Muerte y aplausos

El joven asesinado tenía 20 años y tomó como rehén a una empleada del negocio donde robó para escapar de la situación y no ir a la cárcel. Según informó el medio de comunicación de Brasil, Portal G1, uno los policías que seguía a distancia al ladrón fue quien realizó un tiro que impactó en la cabeza del hombre.

La rehén llamada Vitória Oliveira, que estuvo a punta de pistola por unos 15 minutos, resultó ilesa mientras que al ladrón se le confiscó un arma de fuego. En una entrevista para el Portal G1, la rehén habló sobre la situación: “Me amenazó todo el tiempo. Atacó a un vendedor y hacía presión psicológica. Decía que me iba a matar, me preguntaba si tenía padre, madre o hijos. Dijo que yo ni él teníamos nada que perder. Me insultó e hizo bromas malas con las chicas de la tienda… Fue horrible”.

De los otros tres ladrones que acompañaban al hombre asesinado por los policías, uno huyó del lugar y las autoridades de Brasil aún lo buscan. Los otros dos fueron detenidos y procesados, informaron medios locales.

En el lugar había más personas que estaban presenciando el momento de tensión luego del intento de robo en la tienda de celulares. Una vez que el conflicto se trasladó a la calle, muchos transeúntes se reunieron a mirar y varios filmaron la secuencia.

Luego, cuando los policías lograron abatir al ladrón y liberar a la rehén, las personas que estaban presenciando los hechos comenzaron a aplaudir y a felicitar a los policías por su accionar.