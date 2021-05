Tiene 66 años, 16 esposas y 151 hijos: está por casarse de nuevo y buscará más descendientes

“El padre más fértil del mundo” vive en Zimbabue. El hombre tiene 66 años,16 esposas y 151 hijos. Más allá de esto, asegura que busca tener más como parte de un “proyecto de poligamia” de 38 años. Por esta razón, está a punto de casarse con su decimoséptima esposa.

Misheck Nyandoro quiere casarse con mujeres más jóvenes ya que sus esposas actuales no pueden seguir su ritmo. El hombre disfruta de una vida de lujo gracias a sus hijos mientras sus esposas cocinan, limpian y atienden todos sus deseos.

Misheck Nyandoro quiere casarse con mujeres más jóvenes ya que sus esposas actuales no pueden seguir su ritmo. Foto: Gentileza

A pesar de ya tener 151 hijos no tiene planes de reducir la velocidad y ahora se está preparando para casarse con su decimoséptima esposa. Incluso asegura que si pudiera manejarlo, tendría 100 esposas y 1.000 descendientes. “Actualmente estoy planeando mi boda número 17”, aseguró.

La historia de Misheck

Misheck Nyandoro es un veterano de guerra retirado oriundo de Zimbabwe. E hombre dice que no trabaja porque su trabajo de tiempo completo es “satisfacer a sus esposas”. “Lo que estoy haciendo es completar mi proyecto. Un proyecto de poligamia que comencé en 1983 y no tengo la intención de detenerlo hasta que la muerte me lleve”, reveló a medios locales.

“Mis hijos me miman”, explicó el hombre quien agregó: “Constantemente recibo regalos y dinero en efectivo de ellos. Cada una de mis esposas cocina para mí todos los días, pero la regla es que solo como comida deliciosa, cualquier cosa que sienta que está por debajo del estándar se tira a la basura”.

Con respecto a las noches que pasa con sus esposas, Nyandoro aseguró haber diseñado un cronograma que le permite “satisfacer” al menos a cuatro de sus esposas por noche. “Voy a las habitaciones que tengo en mi horario. Luego satisfago a mi esposa y me paso a la habitación de al lado. Este es mi trabajo. No tengo otro trabajo”, relató.

“Altero mi comportamiento en el dormitorio para adaptarme a la edad de cada una de mis esposas. No actúo igual con las jóvenes que con las mayores”, informó Misheck quien agregó que sus esposas más grandes no siempre están interesadas en tener relaciones sexuales. Sin embargo, afirma que todas ellas estan “extremadamete felices” con sus vidas.