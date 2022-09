Tiene 55 años, reprobó 25 veces el examen de ingreso a la universidad y lo sigue intentando

Liang Shi, oriundo de Chengdu, la capital de la provincia china de Sichuan, busca ingresar a la prestigiosa Universidad de su localidad. Hasta el momento ha rendido 25 veces mal el examen de gakao, un examen de acceso a la universidad estandarizado que se celebra anualmente en China continental. En sus intentos de rendir bien ya han pasado 40 años.

Con 55 años, Liang no se rinde y se prepara para intentar otra vez ingresar a la universidad de su sueños. Además, quizás falto de un poco de fe, avisó que lo intentará las veces que sean necesarias.

El estudiante chino lleva la mayor parte de su vida intentando ingresar a la universidad.

Su éxito no viene por el lado de lo académico, claro está, pero en lo profesional Liang es propietario de una exitosa empresa de materiales para la construcción. Su trabajo le permite no carecer de ninguna necesidad, pero aún así no se siente realizado, porque no abandonar los estudios es una de ellas.

Su intento número 26

Conocido como “Gaokao King” por otros estudiantes, Liang Shi ha sabido transformar las críticas de sus compañeros y la de familiares como una fuerza de motivación, lo que le asegura la constancia por la que es reconocido actualmente.

Gaokao, uno de los exámenes mas largos del mundo.

La gran hazaña, que nunca pensó que le tomaría 40 años, comenzó cuando Liang tenía tan solo 16 años, cuando tomó su primer examen de gaokao en 1983. Su sueño lo acompaña desde adolescente.

“Acabo de cumplir 55 años y todavía soy joven, y hasta ahora no tengo problemas para aprender historia y geografía. Si puedo ingresar a una escuela que me guste, terminaré con esta ‘Larga Marcha’ de gaokao e iré a la escuela”, contó el hombre hace poco. “De lo contrario, continuaré tomando el gaokao hasta que sea obvio que mi sueño no se puede realizar”, agregó Liang.

Cabe destacar que algunas veces no pudo con el examen de gaokao debido a responsabilidades laborales o por las políticas restrictivas que desde entonces se han levantado, como ser soltero y menor de 25 años.

Su mejor puntaje fue un poco más de 400 de 750 puntos posibles, lo que le habría otorgado la admisión a una universidad de segundo nivel, pero no a la escuela de sus sueños: la Universidad de Sichuan. Después de fallar 25 veces en la parte de comprensión de ciencias del examen gaokao, que se requiere para los estudiantes de ciencias, Liang cambió a arte y ciencias humanas este año, con la esperanza de finalmente aprobarlo.

Gaokao, desafío de muchos estudiantes

No solo es el sueño de Liang Shi, sino también el de muchos otros jóvenes aprobar el examen de gaokao. El mismo les permite ingresar a las universidades más prestigiosas de China.

La prueba de acceso, a la que se presentan millones de estudiantes chinos desde 1977, es una estresante prueba de fuego para los jóvenes del gigante asiático, ya que contar con estudios superiores puede determinar el éxito profesional en sus vidas y es motivo de orgullo social para sus familias, más aún si acceden a una universidad de prestigio.

Millones de estudiantes compiten por un número limitado de lugares disponibles en las mejores universidades de China.

Desde 2016, copiar en el gaokao es un crimen incluido en el Código Penal de China y punible con hasta siete años de prisión, ante la existencia de mafias que intentan vender artefactos a los estudiantes para que hagan trampas, como prendas de ropa con micrófonos incorporados.

Teniendo en cuenta el número de candidatos y la cantidad de plazas ofrecidas, aproximadamente uno de cada cuatro alumnos no obtendrá la nota suficiente para ir a la universidad.