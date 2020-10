Tiene 31 años, 8 hijos, quedó embarazada de trillizos y todavía desea tener 4 niños más

Una mujer estadounidense de 31 años afirmó en un reportaje que le gustaría tener cuatro hijos. Tal vez ese deseo no represente ninguna novedad o trascendencia, sin embargo en caso de traer al mundo a cuatro criaturas la transformaría en madre de 16 chicos ya que al día de hoy tiene 11 hijos.

Una mujer tiene 11 hijos y afirma que aún desea 4 más.

Britni Church vive en Arkansas City, Kansas, y se transformó en un fenómeno viral en las redes luego de compartir su historia familiar en Instagram. Allí relata el día a día las anécdotas de su particular casa, entre el movimiento y las idas y venidas de los pequeños.

Una mujer tiene 11 hijos y afirma que aún desea 4 más.

Britni quedó embarazada por primera vez cuando tenía 16 años y al poco tiempo llegó Crizman, el primer integrante del clan. Ella y su expareja fueron padres de 4 chicos más: Jordan (14), Caleb (13), Jace (12) y Cadence (10), pero en el 2012 se separaron y comenzó otra historia.

Una mujer tiene 11 hijos y afirma que aún desea 4 más.

Tras la ruptura, y con 5 chichos que cuidar, Britni se relajó y abrazó una vida de fiestas y excesos. En ese contexto quedó embarazada de su sexta hija, Jesalyn.

“Sentí mucha vergüenza por quedar embarazada la sexta vez porque siempre quise que mis hijos tuvieran el mismo padre. Pero cuando nació Jesalyn era tan inocente, preciosa y hermosa que toda la vergüenza se fue de inmediato. Ella era perfecta, dejó de importarme lo que pensara la gente” , relató la madre.

Así la mujer se dedicó a cuidar a sus niños por más de cuatro años, hasta que en el año 2014 conoció a su actual esposo, Chris, y fruto de ese amor vino el primer bebé de la nueva pareja en 2015: Silas.

Luego llegaría Christopher al año siguiente y, finalmente, el año pasado fueron sorprendidos por la noticia de que Britni esperaba trillizos: Oliver, Asher y Abel.

A pesar de tener una numerosa familia, la mujer no baja los brazos y aún mantiene encendida la llama de la maternidad: “Espero que intentemos tener otras niñas todavía. No creo que tenga más de 15 hijos, pero jamás pensé que serían 11. No se siente como si tuviera muchos, se siente normal”.