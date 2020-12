Tiene 19 años y mató a su amante de 15 años porque lo chantajeaba con revelar su relación gay

Un joven británico de 19 años asesinó a golpes a otro chico de 15 años, señalado como su amante, porque lo había extorsionado con revelar su relación gay.

El crimen tomó relevancia esta semana por el inicio del juicio oral contra Matthew Mason, el acusado del aberrante asesinato. Todo ocurrió en el condado de Cheshire (Inglaterra) el 13 de diciembre de 2019, cuando la relación amorosa entre Matthew Mason (19), hijo de un granjero millonario, y Alex Rodda (15) llegó a un punto final sin retorno.

Previamente, ambos habían entablado un noviazgo oculto, ya que Matthew salía con una chica. Pero celoso de esa relación, Alex amenazó a su amante con revelar fotos y videos explícitos que supuestamente le había enviado Matthew por WhatsApp.

“Pensé que debería hacerte saber que las últimas 2 o 3 semanas Matt ha estado tratando de enviarme un mensaje que vino a mi casa en su auto para reunirse conmigo la semana pasada, pero le dije que mi papá no me dejaba así que no lo conocí. Le dije que tenía que parar, pero pensé que te lo haría saber antes de que haga un movimiento de cabeza”, le escribió Alex a la novia de Matthew.

Alex Rodda (15) fue asesinado por su novio en Inglaterra - The Sun

Desesperado, Matthew le dio 2.020 libras esterlinas (unos 2.600 dólares) a Alex para que no viralizara las pruebas de su amor gay, ya que al parecer no estaba listo para contarlo públicamente. Como Alex no le hizo caso, Matthew tomó una violenta decisión.

El joven de 19 años engañó al chico diciéndole que tendrían sexo en el bosque, pero era parte de su excusa para asesinarlo a “sangre fría”: lo golpeó con una llave hasta dejarlo sin vida, según informó The Sun.

El cadáver de Alex fue encontrado más tarde por recolectores de basura, momentos después de que se reportara su desaparición.

“El ataque fue brutal y despiadado. El patrón general de las lesiones fue indicativo de un violento asalto repetitivo con esa llave que se estima que involucró al menos 15 golpes fuertes”, se escuchó en la sala de audiencias esta semana.

Por su parte, Matthew Mason negó las acusaciones de crimen en su contra, aunque admitió haberle pagado el dinero a Alex para que dejara de acosarlo.