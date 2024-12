Terraplanistas hicieron una expedición a la Antártida para comprobar su teoría y resultaron humillados

El crecimiento de las redes sociales ha traído consigo muchos aspectos positivos, pero también ha dado pie a fenómenos más controvertidos, como el resurgimiento de teorías conspirativas.

Un ejemplo de esto es el movimiento terraplanista, compuesto por aquellos que sostienen que la Tierra no es redonda, como se ha demostrado desde tiempos de Eratóstenes en el siglo III a.C., sino que tiene forma plana, similar a un disco.

Para tratar de resolver esta polémica, Will Duffy, un pastor de una iglesia en las afueras de Denver, Colorado, impulsó una iniciativa llamada The Final Experiment (El Experimento Final), que consistía en llevar a un grupo de terraplanistas conocidos, junto con un grupo de científicos, hasta la Antártida.

Tanto los defensores de la teoría de la Tierra plana como los que creen en el modelo esférico coinciden en que la presencia o ausencia de un sol de 24 horas en la Antártida sería la clave para determinar si vivimos sobre un plano o una esfera. Esto se debe a que un sol de 24 horas no es posible en un plano, y en una esfera, el sol no se oculta durante el verano austral.

De los 24 conocidos terraplanistas invitados, tres aceptaron el desafío: Sean Griffin, del canal de YouTube Kingdom In Context; Jeran Campanella, de Jeranism; y Austin Whitsitt, de Witsit Gets It.

Después de más de un año de preparación y búsqueda de financiación, la expedición finalmente partió hacia la Antártida, siendo monitoreada constantemente por GPS para poder mostrar su ubicación en todo momento.

El grupo llegó al Union Glacier a través de un vuelo, donde se encuentra la Estación Científica Polar Union Glacier, ubicada tierra adentro, al oeste del continente antártico.

Una vez allí, los participantes realizaron transmisiones en vivo, mostrando que, a medianoche en la Antártida, el sol seguía brillando sin dificultad. Además, se llevaron a cabo varias pruebas para asegurar que la transmisión era real y en tiempo real, como leer los comentarios del chat y usar objetos verdes para descartar la posibilidad de un croma de pantalla verde.

Jeran Campanella, uno de los terraplanistas del grupo, fue uno de los que se pronunció al respecto: “A veces en la vida nos equivocamos y yo pensé que no habría un sol de 24 horas aquí y es un hecho que sí, que el sol te rodea en el sur. ¿Qué significa eso? Tendrán que resolverlo ustedes mismos, pero al menos hay que aceptar que el sol hace exactamente lo que estos tipos dijeron en cuanto a dar vueltas en torno al continente sur”.

“Sé que dirán que soy cómplice por decir esto, pero si eres cómplice por ser honesto, lo soy. Y honestamente no creía que hubiera un sol de 24 horas y honestamente ahora creo que es así”, confesó el exterraplanista, que decía que para él “la idea de una Tierra plana se ha terminado”.

A continuación, fue Austin Whitsitt quien, en tono de broma, comentó que lo estaban amenazando con un arma y que todo lo que sucedía era “un montaje”.

“No, en serio, el sol está haciendo lo que dijeron que haría. La verdad no teme a la investigación”. “A toda esa gente que dice que no se puede venir aquí... aquí estamos y hay gente que trabaja aquí”, añadió.

Aunque pudo ver con sus propios ojos que el sol no se ponía en el sur, aún mantenía sus dudas. “No creo que esto prueba la existencia de un globo terráqueo, creo que es un punto interesante”, expresó.