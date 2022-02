Tensión Rusia-Ucrania: desde Moscú no creen posible una cumbre entre Putin y Biden en lo inmediato

Moscú descarta por ahora una cumbre entre los líderes de EEUU, Joe Biden, y Rusia, Vladímir Putin, destinada a reconducir la crisis en torno a Ucrania, cumbre al más alto nivel que fue solicitada el pasado domingo por el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Por contra el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, confirmó que se reunirá este próximo jueves en Ginebra con el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, para abordar las garantías de seguridad que exige Rusia y la escalada en torno a Ucrania. “Con su consentimiento, esa reunión está fijada para esta semana, el 24 de febrero en Ginebra”, señaló Lavrov en una reunión ampliada del Consejo de Seguridad de Rusia.

Lavrov afirmó que en esa cita se guiará por las posturas definidas por Putin en cuanto a las garantías de seguridad que exige Rusia para que la OTAN no se expanda más al este y no incorpore a Ucrania en su seno. Sobre la posibilidad de un encuentro al más alto nivel entre estadounidenses y rusos, la opción no parece cercana. “Por supuesto, no lo descartamos. Si es necesario, los presidentes de Rusia y de EEUU pueden decidir en cualquier momento mantener contactos, ya sea por teléfono o físicamente. Será su decisión”, señaló ayer el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Sin embargo, subrayó que en estos momentos no hay planes específicos para una posible cumbre, y por tanto es prematuro hablar de ello. “Ahora mismo hay un claro entendimiento de la necesidad de continuar el diálogo al nivel ministerial”, en alusión al encuentro entre Lavrov y Blinken.

Además, Lavrov viajará a Francia el próximo día 25 para intentar encontrar fórmulas de desescalada en Ucrania, según confirmó su homólogo francés, Jean-Yves Le Drian, con quien mantuvo una conversación telefónica ayer.

Según una nota publicada por el Ministerio francés de Exteriores, Lavrov mantendrá en París “consultas preparatorias” de la reunión del llamado grupo de contacto trilateral auspiciado por la OSCE, junto a Rusia y Ucrania. Le Drian señaló que esa reunión fue aceptada por el presidente ruso, Vladímir Putin, durante la conversación que mantuvo el pasado domingo con su colega francés, Emmanuel Macron.