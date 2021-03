Tensión en Bolivia: manifestantes recibieron a Evo Morales con huevazos y le gritaron “pedófilo”

El ex presidente de Bolivia Evo Morales fue recibido este jueves con abucheos y huevazos en la ciudad de Monteagudo, en el departamento de Chuquisaca, donde un grupo de personas intentó impedir el paso de la caravana en la que se desplazaba el también líder del gubernamental MAS.

Al notar la presencia del mandatario, manifestantes y pobladores se acercaron a él pronunciando fuertes insultos como “pedófilo” y “violador”, en referencia a unas denuncias por supuesta trata y tráfico de personas en contra del ex mandatario que finalmente no prosperaron en la Justicia.

Varias mujeres que lideraron las protestas aclararon que su rechazo a Morales no “es una cuestión contra el MAS”, partido al que dicen que apoyan, e incluso señalaron que el ex presidente “no deja trabajar a Luis Arce como presidente”.