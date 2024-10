Tensa entrevista televisiva: un profesor iraní acusó a periodista de Sky News de apoyar el racismo

El profesor iraní Seyed Mohammad Marandi, especialista en literatura y orientalismo de la Universidad de Teherán, protagonizó una acalorada entrevista con un periodista de Sky News. La discusión giró en torno al conflicto en Oriente Medio, específicamente sobre la creciente violencia entre Israel e Irán, y los ataques recientes en el sur del Líbano.

El conflicto se intensificó después de que Israel invadiera territorio libanés, justificando su accionar como un ataque contra Hezbollah. Este incidente dejó al menos 1.000 personas fallecidas y 6.000 heridas, lo que provocó una represalia por parte de Irán en forma de una serie de ataques aéreos con misiles.

Durante la entrevista, el periodista británico calificó la respuesta de Irán como un “fracaso” y una “humillación”, una afirmación que Marandi rápidamente refutó, describiendo las declaraciones como una fantasía. “Creo que estás soñando, tanto tú como tus colegas del medio”, contestó con firmeza.

El profesor Marandi destacó que el conflicto actual no es un fenómeno reciente, sino que tiene raíces profundas en la historia de la región. “Este no es un problema del año pasado. Son 76 años de supremacismo y limpieza étnica por parte de un régimen racista”, explicó Marandi, refiriéndose al régimen israelí. Además, acusó a los medios de comunicación occidentales de apoyar el racismo al defender la postura de Israel: “El problema es que no pueden reconocer que la diferencia entre ustedes y nosotros es que ustedes apoyan el racismo y nosotros lo rechazamos”.

Ante la posibilidad de nuevos ataques israelíes, Marandi fue contundente al advertir que Irán respondería de manera más agresiva si se repitieran las agresiones. “Si el régimen israelí vuelve a atacar, nosotros responderemos mucho más fuerte. Los atacaremos hasta que se sometan”, afirmó el docente.

El periodista, intentando redoblar la apuesta, sugirió que Israel podría golpear instalaciones estratégicas en Irán, como plantas nucleares y petroleras, causando serios daños al país. Sin embargo, Marandi evitó caer en la provocación y mantuvo su enfoque en la opresión que, según él, sufre el pueblo palestino. “El pueblo palestino no cree que son personas elegidas para ocupar una tierra. Han sido desplazados, masacrados durante 76 años, y eso no se tolerará más”, dijo con énfasis.

Marandi cerró la entrevista con duras críticas al papel de las potencias occidentales y una advertencia sobre el impacto global que podría tener una intervención de Estados Unidos en el conflicto. “Si cometen alguna tontería, el mercado mundial colapsará. Occidente debe dejar su arrogancia y ser realista”, sentenció.