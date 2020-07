Temor por la aparición del pez que ‘predice’ sismos

Sorpresa, inquietud y nerviosismo. Tres sentimientos que rodean la aparición de un particular pez en las costas de México. Y la razón por la que genera tanto alboroto no es su particular apariencia sino lo que puede significar su hallazgo.

Se trata del pez remo, un animal que fue avistado hace un mes en playas de Cozumel y ahora volvió a mostrarse en La Paz, Baja California. Si bien sus particulares dimensiones impactan rápidamente, los pobladores de las zonas donde fue avistado relacionen su exposición con la llegada de sismos.

Según lo relatan varios diarios mexicanos, la gente teme cada vez que ven a un pez remo debido a los relatos de la aparición de ejemplares muertos en la costa momentos antes que se produzca un fuerte terremoto.

Según lo detalló Rachel Grant, profesora de Biología Animal de la Universidad Anglia Ruskin en Cambridge, el vínculo entre la aparición del pez y la ocurrencia de sismos no es descabellado ya que “Es teóricamente posible porque cuando se produce un terremoto puede haber una acumulación de presión en las rocas que pueden conducir a cargas electrostáticas generando iones con carga eléctrica, que luego se transmitirán en el agua”.

Además agregó: “Esto puede conducir a la formación de peróxido de hidrógeno, que es un compuesto tóxico. Los iones cargados también pueden oxidar materia orgánica que podría o bien matar a los peces u obligarlos a abandonar las profundidades del océano y subir a la superficie. Procesos geofísicos detrás de este tipo de avistamientos pueden ocurrir antes de un terremoto”, concluyó.

El pez hallado recientemente fue detectado por Rober Tayco, un experimentado buzo que dio a conocer la situación a través de su cuenta de Twitter, en la que exhibe el ejemplar de casi 4 metros de largo.