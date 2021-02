Taxista tailandés le dio una paliza a un turista chileno porque “no le entendía el idioma”

Un turista chileno fue víctima de una feroz golpiza en Tailandia, ya que un chofer de mototaxi no le entendía el inglés y se había hartado de las preguntas que le realizaba. El ataque quedó registrado en las cámaras de seguridad.

El violento episodio sucedió a las 2 de la madrugada del jueves pasado, cuando Salvatore Andrés Castro Medina, un turista chileno de 24 años, se acercó a una pareja de mototaxis con la intención de averiguar cuánto le costaría que lo llevaran hasta su alojamiento en la zona de Soi Buakhao.

Uno de los conductores, identificado como Amorn “Jeab” Boonmee, estalló en furia porque el hombre chileno le hacía muchas preguntas en inglés, pero no podía entenderlas. Irritado, el taxista acabó por derribarlo de una patada en la cabeza.

Después, el conductor del mototaxi siguió golpeándolo en otras partes del cuerpo: le rompió la nariz y hasta le provocó hematomas en el rostro. El agresor finalmente fue detenido por la Policía local.

“Me molestó que el turista viniera, me comenzara a hablar y no pudiera entender lo que decía. Le pedí que se fuera pero no me hizo caso. Soy una persona que se irrita fácilmente, sobre todo cuando la gente tiende a hablar demasiado”, contó el taxista en el diario Thai Examiner.

Amorn “Jeab” Boonmee, el taxista acusado de agredir al turista chileno - Foto: Pattaya Mail

Al parecer, el conductor también estaba ebrio, lo que ponía en riesgo a otros potenciales pasajeros.

