Talibanes hallaron oro y varios millones de dólares en la casa del ex vicepresidente afgano

El Banco Central de Afganistán informó hoy que los combatientes talibanes habían entregado 12,3 millones de dólares en efectivo y varias lingotes de oro recuperados de las casas de exresponsables del anterior Gobierno, incluido el ex vicepresidente Amrullah Saleh.

”El dinero recuperado provino de funcionarios de alto rango en el Gobierno anterior y de una serie de agencias de seguridad nacional que tenían efectivo y oro en sus hogares”, señaló el comunicado. Los talibanes publicaron a su vez un video en el que indican que el grupo encontró 6,5 millones de dólares en efectivo en la casa de Saleh, en la provincia de Panjshir, informó la cadena de noticias Tolo News.

Según los informes, el efectivo se obtuvo durante una operación. “Hoy nuestros muyahidines obtuvieron $ 6.5 millones y 18 monedas de oro de la casa de Amrullah Saleh. Devolveremos el dinero al Ministerio de Finanzas”, anunció Shahab Lewal, miembro de la Comisión Cultural de los talibanes.

El exvicepresidente aún no hizo comentarios sobre el video. Saleh fue vicepresidente del Gobierno de Asrhaf Ghani, quien el 15 de agosto huyó a Emiratos Árabes Unidos cuando los talibanes tomaron Kabul luego de recuperar el dominio del país en pocos meses. Ghani fue acusado de salir del país con baúles llenos de dinero, pero el exmandatario lo negó. “Que me llevé dinero, es algo que no tiene ningún tipo de fundamento, son mentiras, y se puede averiguar su falta de fundamento por los funcionarios de aduanas y otras autoridades”, señaló tres días después de fugarse de Afganistán.

La semana pasada, los talibanes anunciaron la composición del nuevo Gobierno de transición formado por miembros ultraconservadores, algunos de los cuales ya intervinieron en el régimen fundamentalista de su primer gobierno (1996-2001).

El nuevo gabinete tiene un marcado perfil fundamentalista, contrariamente a las promesas de “gobierno inclusivo” que los talibanes hicieron al retomar el poder. Según algunos medios, al menos 14 de los 33 miembros del Gobierno provisional figuran en la lista del Comité de Sanciones 1988 del Consejo de Seguridad de la ONU.

Hoy, en otro video publicado en redes sociales, un hombre vestido con uniforme militar fue asesinado a tiros por combatientes talibanes. Se dice que el incidente ocurrió en la provincia de Panjshir. Hashmatullah, un residente de Panjshir, dijo a Tolo News: “La condición de la gente es preocupante en Panjshir. El incidente debe ser investigado”. Por su parte, funcionarios talibanes dijeron que el incidente será investigado. “Estos videos y fotos se publican contra los talibanes. Los talibanes han demostrado muchas veces que estos videos son de eventos anteriores o incluso de otros países”, respondió Abdulhaq Emad.

El jefe de la Comisión de Derechos Humanos de Afganistán pidió previamente a los talibanes que permitieran las investigaciones sobre las víctimas civiles en Panjshir, último gran bastión de resistencia armada antitalibán.