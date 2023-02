Susto en Nueva York: capturan a un caimán a metros de unos niños

Un caimán fue hallado vivo, pero en muy mal estado, en un parque de Brooklyn, en Nueva York, anunció el lunes la ciudad, muy lejos de las regiones en las que habita usualmente, en el sureste tropical y húmedo de Estados Unidos.

El inusual hallazgo del animal, probablemente abandonado, ocurrió el domingo en el estanque de Prospect Park, gran pulmón verde de Brooklyn, anunció en un comunicado. Los guardias forestales de la megalópolis sacaron el reptil de 1,2 metros de largo del agua “en un muy mal estado y muy letárgico”.

Meghan Lalor, representante del Departamento de Parques, dijo al New York Post que el reptil seguramente era una mascota cuyo dueño decidió liberar en aguas públicas y añadió que “afortunadamente, nadie resultó herido y el animal se encuentra bajo observación”.

El reptil tiene 1.2 metros de largo y causó miedo entre los lugareños.

El animal, acostumbrado a los “climas cálido y tropicales” sufrió “un choque térmico” en el agua fría del estanque de Prospect Park, precisó Lalor. Hacían 10 grados el domingo por la mañana en Nueva York. Luego de ser capturado, fue llevado al Centro de Cuidado de Animales de Nueva York.

El reptil fue encontrado a metros de unos niños que jugaban a las orillas del lago. Vijay Jacob, el papá de los dos niños, calificó al descubrimiento como “bastante aterrador”. La familia no se había dado cuenta la presencia del caimán y Jacob se sorprendió y agradeció que sus hijos no fueron atacados por el animal: “¿Qué? ¡¿Un cocodrilo?! OK… oh, Dios mío”.

En Prospect Park transitan cientos de miles de personas todos los días. Foto: NYC

El servicio advirtió que “soltar animales en los parques de Nueva York es ilegal”, sin mencionar al responsable de la presencia del animal en Brooklyn.

En junio de 2001 fue hallado otro reptil en Nueva York, y las autoridades y medios siguieron durante cinco días la captura del caimán en Central Park.

Los guardias forestales de Nueva York reciben unas 500 denuncias por año en materia de salud animal.