Subastan a bajo costo 170 autos de lujo que fueron abandonados

Hace años, en un deposito de Londres, se encuentran almacenados 174 autos clásicos de lujo. La colección fue descubierta esta semana por lo que se decidió rematarlos en una subasta a cargo de London Barn Finds.

La famosa firma inglesa difundió en sus redes sociales el remate a realizar, lo que provocó un gran interés por coleccionistas y restauradores de autos. En la lista se encuentran marcas como Mercedes Benz, BMW, Porsche y Mini Cooper.

Se destacan piezas como Nissan 300 ZX generación Z31, varios BMW 2002 y Volkswagen Escarabajos originales o incluso un Mazda MX-5. Otros tesoros que serán rematados son MG de 1948, un Mercedes 200 Ponton de 1957, un Porsche 911 de 1973 y varios Volkswagen Microbuses.

Un detalle importante es que muchos autos no tienen historiales de servicio o faltan documentos. Aún así, no se sabe con exactitud cual es el caso de cada auto porque la firma no publicó detalles.

Según indicó London Barn Finds, sólo se permitirá la asistencia de 200 personas, con prioridad para empresas de restauración y coleccionistas reconocidos. Aun así, muchos interesados pudieron acercarse a ver los vehículos a partir del 30 de agosto, cuando surgió la idea del remate.

En la lista se encuentran marcas como Mercedes Benz, BMW, Porsche y Mini Cooper. / Gentileza

“Gracias a todos los que vinieron a la jornada de puertas abiertas, agradecemos que fuera de última hora pero tuvimos que gestionarlo así por motivos relacionados con el propietario. Actualmente estamos mirando las ofertas recibidas de la visualización del lunes y nos pondremos en contacto con las personas que se ofrecieron a su debido tiempo”, expresó la firma a través de su cuenta de Instagram.

Además, cerraron el posteo diciendo: “El siguiente paso será eBay para los autos que no se han vendido y podrás encontrar más información sobre cada auto allí. Esté atento a los anuncios del Reino Unido con ‘hallazgo en el granero’ en el título si está buscando ofertar por cualquiera de los artículos que se ven en esta colección. También lo mantendremos actualizado aquí y compartiremos información más detallada sobre algunos de los listados aquí, así que a estar atentos”.