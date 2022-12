Su pareja le disparó cinco tiros pero ella le dio otra oportunidad: “Lo amo y ya lo he perdonado”

Un hecho insólito transcurrió en un tribunal de Rio Grande Do Sul, en Brasil, luego de que un hombre fuera condenado a siete años de prisión por intento de femicidio contra su ex novia. Tras dictarse la sentencia, la víctima pidió permiso al juez para besarlo y abrazarlo, ante la incredulidad de la audiencia.

La agresión ocurrió el 11 de agosto de 2019, cuando Micheli Schlosser, de 25 años, se encontraba con su ex novio Lisandro Posselt, de 28, y sus amigos en una heladería.

El hombre fue sentenciado a 7 años de prisión. Foto: Alvaro Pegoraro

Según relató Micheli, ella notó que Lisandro recibía constantes mensajes de otra mujer, lo que provocó una fuerte discusión hasta el punto de amenazarlo con denunciarlo por una supuesta violación.

Fue entonces que Posselt abandonó el lugar y regresó pocos minutos después, empuñando un arma de fuego. Los amigos de Micheli la empujaron al interior de un auto para protegerla. El agresor disparó cinco veces a través de uno de los cristales del vehículo, de los cuales dos impactaron en la cabeza de la mujer, aunque milagrosamente ninguno le produjo una herida mortal.

Lisandro estuvo en prisión preventiva y si bien fue sentenciado a siete años de prisión (5 de ellos por intento de homicidio y 2 por posesión ilegal de arma) quedará libre antes de cumplir dicho lapso, ya que no tiene antecedentes penales, además de que la misma agredida intercedió por él.

En entrevista con el diario brasileño Gazeta do Sul, Micheli Schlosser aseguró que, a pesar del artero ataque, ama a Lisandro Posselt; e incluso, pretende recuperar la relación que tenía con él: “Hablaremos y si todo va bien, volveremos y todo será como antes. Lo amo y ya lo he perdonado”.

En declaraciones a la prensa Micheli Schlosser dijo que su ex le disparó porque ella lo provocó mucho. Foto: Gentileza

“Peleamos por conversaciones que leí en su teléfono celular. Ese día lo provoqué mucho. Amenacé con denunciarlo a la policía por violación. Y por eso disparó (...) Nunca me había agredido, siempre fue muy bueno conmigo y ya pagó por su error. De todos los hombres que tuve, fue uno de los mejores. No puedo quejarme, él no es una mala persona”, manifestó la joven.

Pedro Rui da Fontoura Porto, el fiscal de la causa, comentó también al mismo diario que, en algunos casos es normal que la víctima se ponga a favor del agresor. Sin embargo, nunca había visto una situación similar en un caso de intento de femicidio: “El hecho de que llegue no solo a la sesión plenaria, sino también a la audiencia de instrucción que tuvo lugar antes, con intenciones de casarse con él, queriendo vivir el resto de su vida con un hombre que intentó matarla, sorprendió a todos. Cuando el juez anunció la sentencia en un régimen semiabierto, aplaudió. Nunca había visto esto antes”.

Reacción en las redes

La historia de Micheli y Lisandro se ha viralizado en redes sociales, debido a que muchos usuarios no pueden creer que haya perdonado a la persona que casi le quita la vida. En Twitter se pueden leer comentarios muy duros contra la decisión de la joven brasileña.

“Cuando crean que tienen una relación tóxica, lean el caso de Micheli Schlosser”, “La bala que le quedó alojada en el cerebro la dejó loca o la puso bruta” y “Está viva de milagro y tiene tan poca autoestima que vuelve con él” son algunos de los comentarios más cuestionados en Twitter.