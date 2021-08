Su madre murió y ocultó su cadáver para seguir cobrándole la pensión

Un macabro suceso tuvo lugar en Arkansas, Estados Unidos, luego de que una mujer de 54 años conservó el cadáver de su madre para que el banco no se diera cuanta de su deceso y así poder seguir cobrándole la pensión de la jubilación. La hija de la víctima llevó adelante esta operativa durante 6 meses, hasta que fue detenida.

El resonante caso dejó atónitos a los vecinos de la localidad de Lincoln, luego de enterarse que Geanee Pike no tuvo mejor idea que mantener el cadáver de su madre, Gloria (73), para poder seguir recibiendo regularmente además el dinero del seguro social que le correspondía, según explicó Your Basin.

Pero todo terminó saliendo a la luz, porque el hermano de Gloria, denunció la desaparición, luego de no recibir respuestas creíbles por parte de su sobrina.

Fue entonces que George Maness, el hermano de la difunta que vive junto a la vivienda de Pike, reportó el 21 de julio la desaparición de su familiar. Y en su declaración explicó que no la había visto desde agosto de 2020 y que no podía haberse ido sin avisarle.

Según informaron los medios locales, Gloria padecía cáncer de mama en etapa 4. No obstante, Geanee explicó que su madre vivía con una amiga cuyo nombre no lo sabía y no aceptó el registro de su domicilio.

Hallazgo macabro

Una vez que la Policía comenzó con la investigación descubrió que el 27 de julio de 2021 se había realizado una compra con la tarjeta de la persona desaparecida en una tienda local. Luego dieron con las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento comercial y notaron a Pike usando la tarjeta de su madre.

Esas pruebas fueron suficientes para que el Tribunal emitiera una orden de registro de domicilio, en la casa de la mujer implicada por sospecha de fraude financiero. Una vez que llegaron al domicilio los agentes se llevaron una sorpresa que jamás habrían imaginado: el cuerpo momificado de Gloria envuelto en periódicos y ropa de cama.

Además, la casa se encontraba en “condiciones de vida deplorables” sin agua corriente, según los informes. No solo eso, sino que había heces y orina humana en cubos, también jarras por toda la propiedad.

Arresto por fraude

Geanee finalmente fue arrestada el último lunes y luego la Justicia la acusó de abuso de un cadáver y fraude de identidad financiera.

La hija de la víctima cobró durante seis meses la suma de dinero por la pensión de Gloria. Sin embargo, una vez detenido dio el testimonio de que su madre había fallecido a finales de 2020 por causas naturales. Pero nunca lo comunicó a las autoridades, sino que inició un plan malévolo y sin escrúpulos.