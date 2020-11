Mientras Joe Biden se acerca cada vez más a desalojarlo de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump dijo el jueves que quiere poner fin al recuento. La insólita declaración del presidente, de desistir de contar votos emitidos legalmente, apareció en un tuit por la mañana con el lacónico texto "Detengan el conteo!''.

Los que manejan las elecciones son los gobiernos estatales y municipales. Las declaraciones públicas de Trump no afectan el recuento de votos en ningún lugar del país. Hasta el momento el conteo ha avanzado de manera eficiente y sin indicios de fraude a pesar de las quejas del republicano.

La campaña de Trump ha iniciado medidas legales en varios estados para tratar de detener el recuento debido a una supuesta falta de transparencia. Con todo, su campaña no pierde las esperanzas de que el recuento en Arizona acabe por quitarle la delantera a Biden en el estado.

Biden suma 253/264 votos electorales y Trump 214, según medios de EEUU

El candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, lidera este jueves la carrera hacia la Casa Blanca, pero varios estados claves todavía no han dado sus resultados definitivos, mientras el presidente republicano, Donald Trump, protesta por el recuento de los votos en algunos territorios. A las 17 del jueves, aún se desconocen los resultados finales en cinco estados, lo que significa que tanto Trump como Biden aún tienen posibilidades de ganar

Los medios estadounidenses anunciaron victorias del presidente en 23 estados, incluidos algunos tan importantes Florida y Texas, así como Indiana, Kentucky, Misuri y Ohio, todos que ya había conquistado en 2016. Biden se impuso en 22 estados, incluidos Nueva York, California y la capital, Washington.

El exvicepresidente logró ganar en tres estados donde Trump se había impuesto en las elecciones anteriores: Michigan, Wisconsin y, según algunos medios de comunicación, Arizona. En el caso de Arizona, Fox News y Associated Press ya le dan la victoria al demócrata, situándolo con 264 votos de grandes electores. Politico y The Wall Street Journal también le dan esa cifra a Biden, pero otros, como el New York Times, se muestran más cautos.A continuación los estados ya ganados por Trump y Biden. Entre paréntesis figura la cantidad de grandes electores por estado. Para llegar a la Casa Blanca se deben conseguir 270.